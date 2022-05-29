Европа свыше 60% внутренних потребностей в природном газе обеспечивает за счет поставок из-за пределов региона. В структуре импорта в последнее время растет доля СПГ, она составляет 35-40%, оставшаяся часть приходится на трубопроводный газ, в основном из России, а также небольшие объемы поставляют Алжир, Ливия и Азербайджан. Таким образом, зависимость Европы от российского газа в пересчете на долю внутреннего потребления составляет порядка 30%, а вместе с СПГ — до 35%. В физическом выражении объем поставок из России колеблется, но в последние годы составлял порядка 150-160 млрд куб. м по трубе и 170-180 млрд куб. м суммарно вместе с СПГ.

Заместить 150 млрд куб. м российского газа в короткие сроки невозможно, что вызвано как инфраструктурными ограничениями по транспортировке газа в Европу и внутри Европы, так и особенностями мирового рынка.

Европа связана газопроводами помимо России с Азербайджаном через Турцию, с Алжиром и Ливией через Средиземное море. Однако газ по трубопроводам из этих стран уже поступает в Европу, а потенциал увеличения поставок ограничен. Строительство новых межрегиональных газопроводов труднореализуемо и маловероятно, т.к. крупные потенциальные поставщики трубопроводного газа — Иран, Туркменистан — удалены от Европы, реализация трубопроводных проектов из этих стран столкнется со множеством преград, в том числе политических.

В связи с этим Европа в рамках мер по снижению зависимости от российского газа делает ставку на сокращение потребления газа (за счет мероприятий энергоэффективности и расширения использования альтернативных энергоресурсов, прежде всего ВИЭ), а также наращивание поставок СПГ с мирового рынка.

Европа может увеличить импорт СПГ и тем самым заместить часть российского газа, однако у этого варианта есть ограничения, прежде всего в части скорости реализации. Мировой рынок СПГ сейчас составляет около 600 млрд куб. м, из которых свыше 70% поставок направляется в страны АТР, прежде всего ввиду активного роста спроса и высоких цен на газ в регионе. Наблюдающийся в последние годы рост поставок СПГ на европейский рынок преимущественно происходил за счет новых объемов продукции на рынке, которые обеспечивали прежде всего США, а также Россия. В будущем мировой рынок СПГ будет расти (за 2021 год рынок вырос на 6%, или около 30-40 млрд куб. м), в ближайшие годы будут введены новые производственные мощности, однако на европейский рынок может попасть лишь часть нового СПГ ввиду конкуренции со стороны АТР.

Дополнительным ограничением являются имеющиеся мощности по приему (регазификации) СПГ в Европе. Неравномерное расположение мощностей (например, их много в Испании) заставляет европейцев рассматривать возможности строительства новых газопроводов в пределах Европы для транспортировки регазифицированного газа, например морского газопровода из Испании в Италию. Однако реализация подобных проектов требует времени (несколько лет на строительство газопровода), сопряжено с большими инвестициями и способна лишь частично решить вопрос зависимости от российского газа в ближайшие годы.