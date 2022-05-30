• США: цены на недвижимость и индекс потребительской уверенности Conference Board (вторник), занятость ADP и индекс промышленной активности ISM (среда), индекс ISM для сферы услуг и официальные цифры по занятости за апрель (пятница)

• Выступления представителей ФРС в понедельник (Воллер), среду (Вильямс и Буллард) и четверг (Местер)

• Европа: индексы уверенности и инфл. ожидания населения за май (понедельник), потребительская инфляция (вторник), цены производителей (четверг) и розничные продажи за апрель (пятница)

• Саммит лидеров ЕС (понедельник-вторник), где власти попытаются договорится о контурах нефтяного эмбарго против РФ, и выступления представителей ЕЦБ в среду (Лагард, Панетта, Лейн)

• Китайские индексы деловой активности PMI за май (понедельник), в течение недели выйдут соответствующие индикаторы для основных ЕМ экономик