В последние дни на российском валютном рынке наблюдается крайне высокая ликвидность в основных валютах, а также в юане. В пятницу объем торгов превысил 33 млрд руб. и это рекордная сумма за довольно продолжительный период. С чем связана повышенная активность на валютных рынках на прошлой неделе и можно ли назвать интерес к юаню постоянным? СМИ: высокие цены заставляют поляков оставлять машины в гараже

Мы связываем повышенную активность в конце недели с несколькими факторами. Во-первых, спекулянты закрывали открытые позиции перед выходными, чтобы не нести повышенный риск — на выходных может выйти неожиданная новость и в понедельник торги могут открыться с существенным гэпом в любую сторону.

Во-вторых, сейчас экспортеры продают валютную выручку в рамках налогового периода, который завершается в понедельник уплатой налога на прибыль.

В-третьих, увеличение объемов торгов может быть связано с переходом европейских потребителей на оплату российского газа по новой схеме за рубли. Эта схема фактически эквивалентна 100%-й продаже валютной выручки на Мосбирже.

И наконец, в-четвертых, спекулятивная активность на валютном рынке могла возрасти после того, как власти задействовали словесные интервенции о вреде излишнего укрепления рубля для экономики и бюджета. Кроме этого, Банк России на внеплановом заседании резко снизил ставку, что уменьшило привлекательность рублевых инструментов. В результате рубль ослаб за неделю к доллару и евро на 11% после 10 недель укрепления подряд.

В целом, мы ожидаем дальнейший постепенный переток активности из основных валют в юань. Размер спроса и предложения на валютном рынке зависит от объемов взаимной торговли между странами.

В условиях масштабных западных санкций российская экономика переориентируется на Восток, налаживаются новые цепочки поставок, расчёты постепенно переходят с долларов и евро на юани и другие азиатские валюты. Можно сказать, что Россия взяла стратегический курс на перевод оплаты экспортных товаров с долларов и евро на рубли, юани и другие национальные валюты. Кроме этого, в условиях сохраняющихся рисков заморозки валютных активов российские компании не заинтересованы держать много долларов и евро.

Отмечу также, что после ареста российских валютных резервов перспективы юаня, как глобального расчетного средства и инструмента сбережений, существенно возросли. При этом не стоит забывать, что китайская экономика остаётся главным локомотивом роста мировой экономики.

По нашим прогнозам, в ближайшие годы, по мере увеличения торговых и финансовых связей между Россией и Китаем, возможности россиян для вложений в юаневые инструменты будут быстро расширяться. Российские биржи и брокеры уже активно налаживают доступ россиян к китайским финансовым инструментам.

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