Российский рынок акций в понедельник показал смешанную динамику. Среди голубых фишек не было единой тенденции, индекс МосБиржи остался в районе 2400 п. Объемы торгов были средними — на уровне 27,3 млрд руб.

Мощный подъем показан индексом РТС (+7,2%), но это целиком заслуга выросшего рубля, который после трех сессий снижения вновь начал уверенно укрепляться.

Цены на нефть Brent вчера прибавили почти 2% и сегодня с утра продолжают подъем выше $118 (августовский контракт). Однако этот фактор пока не сильно помог акциям российских нефтяников. Наоборот, бумаги сектора в понедельник выглядели относительно слабо. Сегодня отставание может сохраниться из-за новостей по эмбарго.

Главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти. Позднее во время пресс-конференции он уточнил, что запрет не будет касаться поставок нефти по трубопроводам. Новость негативна для акций нефтяного сектора и в целом для всего российского рынка. Индекс МосБиржи сегодня может быть под давлением.

По словам Мишеля, согласованный пакет санкций также включает отключение Сбербанка от SWIFT.

По индексу МосБиржи ничего нового в технической картине не появилось. Котировки по-прежнему находятся в рамках бокового коридора. Снизу в качестве зоны поддержки выделяем область 2165-2235 п. Сверху зоной торможения выступают уровни 2460-2500 п. В случае их пробоя целевые ориентиры сместятся в сторону 2810-2840 п., однако это сценария не ближайших сессий.

К концу мая на рынке традиционно начало появляться огромное количество дивидендных новостей. Не все они позитивные. Многие компании отказываются от выплат или переносят их. Подробнее по отдельным компаниям читайте ниже.

Экстремальная волатильность рубля сохраняется. Неделя началась с возобновления укрепления рубля, безоткатного и стремительного. Еще в пятницу доллар был на 67, а вчера в моменте опускался на 61. Движение в 10% в течение пары сессий — это аномалия с одной стороны, а с другой — характерная черта начавшегося процесса перестройки экономики.

Рекордная амплитуда колебаний последних дней негативна на длинной дистанции с точки зрения инвестиционного планирования, и это все понимают. Однако в новых условиях курс является по большей части производной от торгового баланса. В ситуации, когда вдруг появляется крупный импортер или, наоборот, приходит или выпадает экспортер, продающий валютную выручку, происходят резкие колебания курса из-за недостатка ликвидности.

Кажется, что необходимы какие-то новые дополнительные механизмы регулирования, по примеру «бюджетного правила». Предсказуемость курса рубля сейчас важнее, чем его параметры. Об этом вчера как раз заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Очень высокая волатильность рубля в том числе усложняет и прогнозирование на рынке акций, так как те же экспортеры при курсах 61 и 67 могут получать совершенно разные финансовые результаты, а соответственно и дивиденды. А доллар сейчас проходит этот путь за пару сессий. В результате ценность долгосрочных оценок падает. Инвесторам приходится сокращать горизонт прогнозирования.

Конкретно сегодня на фоне новостей об ограничениях поставок российской нефти в ЕС курс USD/RUB вновь может начать расти.