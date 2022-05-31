• Торги в США не проводились по случаю Дня поминовения. Однако на электронной сессии фьючерсы на основные индексы демонстрировали позитивную динамику. Поводом для этого были новости понедельника о планах властей Шанхая снять часть карантинных ограничений с 1 июня. Меж тем оптимизм продлился недолго и уже новый день американские фьючерсы встречают в минусе. В Европе согласовали частичное эмбарго против российской нефти, что привело к дальнейшему росту котировок и опасений ускорения инфляции.

• Настроения в Азии пока остаются достаточно позитивными. Китайские инвесторы продолжают отыгрывать идею выхода Шанхая из строгого карантина. Кроме того, замедлились темпы спада. Производственный PMI КНР поднялся до 49,6 п. в мае с апрельских 47,4 п. при ожиданиях 48,0 п. Индекс активности в сфере услуг повысился до 47,8 п. с 41,9 п. в апреле. Таким образом, сводный индикатор составил 48,4 п. по сравнению с 42,7 п. в апреле. Сектор потребления демонстрировал рост около 2% на ожиданиях увеличения активности покупателей.

• Японский рынок также пытался расти в начале дня. Безработица в Японии упала до 2,5% в апреле с мартовских 2,6%. Однако промышленное производство в стране сократилось на 1,3% за апрель при ожиданиях спада на 0,2%. Наиболее внушительный рост демонстрировали компании сектора нефтеразведки. В данном случае можно говорить, как о влиянии дорожающих нефтяных контрактов, так и надежд на восстановление спроса в Китае. К примеру, бумаги Inpex повышались более чем на 5%. Однако продолжилось снижение таких представителей промышленности, как производителя роботов Fanuc, бумаги которого теряли около 0,7%.

По состоянию на 8:30 мск:

• NIKKEI 225 — 27315,20 п. (-0,20%),

• Hang Seng — 21310,16 п. (+0,88%),

• Shanghai Composite — 3178,05 п. (+0,92%).