ВВП Китая в 2021 году показал значительно превышающий целевые показатели текущей пятилетки рост в 8,1%, достигнув $17,9 трлн. Показатель ВВП Китая в абсолютном выражении уступает только экономике США — $22,9 трлн.

Внешнеторговый оборот страны по итогам прошлого года составил $6,05 трлн, показав рост на 30%. Экспорт Китая вырос на 29,9%, достигнув $3,36 трлн, импорт страны также увеличился на 30,1% до $2,69 трлн. Высокие темпы роста частично можно объяснить низкими цифрами 2020-го года, связанными с пандемией COVID-19.

Тренды на рынках Китая

Компании по добыче и переработке угля обладают значительным потенциалом роста в связи с перспективами по увеличению спроса на их продукцию и из-за высоких показателей фьючерсов на коксующийся уголь.

Постепенное восстановление экономической активности в Шанхае и других крупнейших городах Китая подстегнуло рост в сфере туризма, отдыха и логистики.

Косметическая и алкогольная отрасли также испытали значительный приток инвестиций, возможно, из-за спекуляций в преддверии Online Shopping Gala в июне.

Повышение цен на электроэнергию в Европе, а также увеличение мощности солнечных электростанций спровоцировало рост спроса на фотоэлектрические модули. Китайские компании обеспечивают около 80% поставок фотоэлектрического оборудования в Европу, являясь несомненными лидерами в этой отрасли. Среди них JinkoSolar, JA Solar, Longi и Trina Solar.

Одна из компаний-производителей фотоэлектрических модулей Jinko Solar совершила крупнейшее IPO китайской компании на мировом рынке капитала в 1 квартале 2022 года и привлекла $1,57 млрд на Шанхайской Фондовой Бирже.

JinkoSolar — материнская компания Jinko Solar Co, один из мировых лидеров индустрии фотоэлектрического оборудования. С 2010 года JinkoSolar Holding торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Влияние локдаунов в Китае на торговлю

Локдауны, объявленные в начале марта в крупнейших городах Китая, включая Шанхай (важнейший центр торговли внутри Китая и на международной арене) нанесли ущерб китайской экономике. В частности, рынок недвижимости сильно потерял в цене. В мае совокупный оборот 13 крупнейших девелоперов в Китае оказался ниже на 52%, чем годом ранее. С начала года продажи в среднем упали на 41%.

Ограничения повлияли и на уровень безработицы в стране — сейчас показатель составляет 5,7%. Замедление развития рынка недвижимости привело к сокращению числа рабочих мест в строительных компаниях, традиционно обеспечивающих неквалифицированную рабочую силу доходами.

Для постепенной реабилитации экономики страны Центральный Банк Китая в мае принял решение о снижении 5 летней ставки LPR до 4,45%, что позволит ежегодно экономить 160 млрд юаней для реального сектора экономики (0,15% ВВП). В частности, выплата процентов по ипотечным кредитам уменьшится на 80 млрд юаней в год (50% снижение).

Ставки по ипотечным кредитам снизятся еще больше. В апреле средняя ставка составила 5,17% (на 57 п.п. ниже, чем в сентябре прошлого года). Ожидается, что ставки по ипотечным кредитам упадут примерно до 4,85% в ближайшие несколько месяцев.

Помимо снижения процентной ставки Китай также объявил о принятии пакета мер для стабилизации экономических показателей:

• Льготы по налогу на добавленную стоимость вырастут более чем на 140 млрд юаней;

• Государство удвоит бюджет для поддержки банков, предоставляющих отсрочку по кредитам компаниям и физическим лицам;

• Будут выпущены облигации для строительства железных дорог на сумму 300 млрд юаней.

Что это значит для России?

Для России стимулирование экономики и мер поддержки бизнеса в Китае должно помочь восстановить объемы экспорта. Возможности по предоставлению финансирования от китайских банков на цели торговли в юанях также остаются. Однако, ключевым ожиданием является выход Китая из локдауна. Это не только восстановит цепочки поставок между Россией и Китаем, но и активизирует совместную работу и переговоры в рамках содружества БРИКС, где Китай председательствует в 2022 году.

Уверен, Китай пойдет в ближайшее время на смягчения по ограничениям в связи с Covid-19, в том числе и с целью поддержать торговлю на своих рынках.