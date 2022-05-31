Одним из наиболее интересных сегментов для инвестиций по-прежнему остается нефтегазовый сектор. Скорее всего, объемы нефти, выпавшие в результате введенного ЕС эмбарго на часть поставок из России, будут успешно перенаправлены на альтернативные рынки. Несмотря на обусловленный происхождением дисконт в ценах на марки российского производства и более крепкий рубль, чем годом ранее, инвестиции в большинство бумаг нефтегазового сектора (в том числе и Газпром) могут окупиться за 2-3 года.

В то же время степень неизвестности как в секторе (профильные агентства МЭА и ОПЕК ожидают высокой волатильности в ценах, а рост стоимости фрахта может снизить маржу), так и в экономике в целом как никогда высока.

Потенциально интересными сегментами за счет своей устойчивости и относительной предсказуемости могут быть: продуктовый ритейл (даже в условиях сокращения реальных располагаемых доходов население в последнюю очередь сокращает траты на продукты питания) и электроэнергетика (потребление, как правило, не снижается сильнее 10% даже в кризисные годы).

Говоря о секторах, которые инвестору стоит избегать в текущих реалиях, стоит отметить, что в более трудных условиях могут оказаться сталелитейные компании. Глобально в мире наблюдается избыток производственных мощностей. При этом, поскольку на перезапуск предприятий требуется от 3 до 9 месяцев, в прошлом году глобальный сектор функционировал не в полную мощь из-за нарушенных пандемией логистических цепочек. Найти новые рынки сбыта компаниям может оказаться непросто: высока вероятность снижения цен на прокат не только в России.

В случае если риски существенного замедления темпов проектного и ипотечного кредитования реализуются, сравнительно непривлекательным может стать строительный сектор.