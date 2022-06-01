Российский рынок акций во вторник показал слабую динамику. Индекс МосБиржи снизился на невысоких оборотах. В минусе день завершили все отраслевые сектора. Негативное влияние в первую очередь оказали тяжеловесные акции нефтяников, просевших на фоне согласования странами ЕС эмбарго: Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз.

В совокупности российский нефтяной экспорт в ЕС может потерять больше половины из 3 млн б/с и оказаться на уровне 1,4-1,6 млн б/с к концу 2022 г. Однако выпадающие объемы вполне могут быть перенаправлены в азиатские страны со скидкой, что уже происходит.

Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в боковом коридоре. Его границы остаются ключевыми уровнями поддержки и сопротивления с конца апреля. Снизу выделяем область 2165-2235 п., сверху — уровни 2460-2500 п. Для оценки потенциала какого-то устойчивого тренда необходимо дождаться пробоя одного из обозначенных рубежей. Пока же этого не произошло, сценарий боковика остается в силе.

Шорты в акциях и плечи по валюте снова доступны с 1 июня. Принятые меры позитивно скажутся на ликвидности торгов. К оборотам, которые были до февраля 2022 г., рынок пока не вернется, поскольку нерезиденты остаются отрезаны от торгов, но нарастить их на 10-20%+ вполне возможно.

После открытия шортов мы можем увидеть кратковременный приток продавцов на биржу. Часто инвесторы предпочитают шортить те бумаги, которые в последние недели сильно выросли. Но, например, это вряд ли коснется Газпрома, который уверенно опередил в динамике весь рынок, но при этом его рост был оправдан высокой дивидендной доходностью. Возможно, хуже рынка сегодня будут представители IT-сектора. По корпоративным причинам в глубоком минусе откроются привилегированные акции Мечела.

Повышенная активность продавцов может ощущаться ограниченный период времени. В среднесрочной перспективе ситуация сбалансируется. Также станут возможны некоторые арбитражные стратегии: например, когда трейдеры ставят на изменение спредов между ценой акций и фьючерсами на эти бумаги. Инвесторам снова доступны парные идеи, например, «лонг Газпрома — шорт Новатэка» или наоборот.

Сильный рубль. Кто-нибудь мог предположить, что в день, когда в ЕС согласуют эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из РФ, российский рубль вырастет? Кажется, что такое событие раньше имело бы мизерную вероятность. Однако так вчера и произошло. Курс USD/RUB откатился к 61,5.

На курс рубля сейчас почти не влияют общерыночные настроения, он практически целиком определяется параметрами торгового баланса. Высокие объемы экспортной выручки продолжают конвертироваться, а сниженный с 80% до 50% порог не играет большой роли. Многие экспортеры готовы добровольно переводить большую часть валютных средств.

Отдельно стоит выделить ситуацию с евро. Объем торгов в режиме TOM вчера превысил оборот по доллару и был рекордным: 154 против 128 млрд руб. соответственно. Мы не можем достоверно подтвердить, что это однозначно эффект от операций по конвертации евро в рубли в рамках оплаты за газ по новой схеме, но других вариантов и быть не может.

Бросается в глаза неэффективность нашего валютного рынка, когда курсы евро и доллара практически сошлись в паритете. В моменте разница между ними вчера составляла 30 коп. То есть соотношение EUR/USD при пересчете через кросс-курс пар EUR/RUB и USD/RUB опускалось до 1,01. При этом на международном рынке Форекс курс EUR/USD находится около 1,07. То есть разница почти 6%. Она стала результатом избыточного предложения евро из-за продажи «газовой» выручки и отсутствия возможности нормального арбитража, который бы выравнивал соотношение курсов до международного рыночного уровня.

Возможно, с сегодняшним запуском плеч по валюте эта ситуация со временем нормализуется. То есть доллар на Мосбирже будет выглядеть слабее евро.