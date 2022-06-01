Во вторник, 31 мая, после закрытия торгов стало известно, что Совет директоров Мечела рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. На этом фоне привилегированные акции упали на 33%, а обыкновенные на 7,5%.

На текущий момент обыкновенные акции уже отыграли все падение и торгуются +2% к ценам закрытия предыдущего торгового дня. Привилегированные акции показывают —21,5%.

Почему привилегированные акции упали сильнее?

Привилегированные акции Мечела пользовались большой популярностью среди участников рынка, поскольку, согласно уставу, их владельцы могли рассчитывать на 20% прибыли компании по МСФО, что в пересчете на одну привилегированную акцию составляло бы 116 руб.

Однако существует и ограничение, согласно которому компания не может платить больше, чем стоимость всех чистых активов по РСБУ за вычетом уставного и резервного капитала. Поэтому держатели привилегированных акций ожидали дивиденды в размере 21,9 руб. на акцию. Это соответствовало бы дивидендной доходности свыше 10%.

В том числе и по этой причине акции компании получили триггер к росту и с открытия торгов в марте выросли на 33%.

Обыкновенные акции вышли в положительную зону

Отметим, что обыкновенные акции уже отыграли все падение и вышли в положительную зону. По нашему мнению, это может быть связано во-первых с тем фактом, что денежные средства остаются в компании, и соответственно она может их использовать для снижения долговой нагрузки. Во-вторых, это может быть связано с ожиданиями участников рынка, что Индия намерена в ближайшее время начать переговоры с Россией по поставкам угля, чтобы избежать нехватки топлива на электростанциях и создать запасы энергоресурсов.

Если поставки угля в Азию из России резко увеличатся на фоне высокого спроса в азиатских странах, то потенциальные дивиденды за 2022 и последующие годы могут быть очень существенными. Эти ожидания могут стимулировать рост котировок компании в долгосрочной перспективе.