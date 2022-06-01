Поставки в Азию или дивиденды: чего ждать держателям акций Мечел
Во вторник, 31 мая, после закрытия торгов стало известно, что Совет директоров Мечела рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. На этом фоне привилегированные акции упали на 33%, а обыкновенные на 7,5%.
На текущий момент обыкновенные акции уже отыграли все падение и торгуются +2% к ценам закрытия предыдущего торгового дня. Привилегированные акции показывают —21,5%.
Почему привилегированные акции упали сильнее?
Привилегированные акции Мечела пользовались большой популярностью среди участников рынка, поскольку, согласно уставу, их владельцы могли рассчитывать на 20% прибыли компании по МСФО, что в пересчете на одну привилегированную акцию составляло бы 116 руб.
Однако существует и ограничение, согласно которому компания не может платить больше, чем стоимость всех чистых активов по РСБУ за вычетом уставного и резервного капитала. Поэтому держатели привилегированных акций ожидали дивиденды в размере 21,9 руб. на акцию. Это соответствовало бы дивидендной доходности свыше 10%.
В том числе и по этой причине акции компании получили триггер к росту и с открытия торгов в марте выросли на 33%.
Обыкновенные акции вышли в положительную зону
Отметим, что обыкновенные акции уже отыграли все падение и вышли в положительную зону. По нашему мнению, это может быть связано во-первых с тем фактом, что денежные средства остаются в компании, и соответственно она может их использовать для снижения долговой нагрузки. Во-вторых, это может быть связано с ожиданиями участников рынка, что Индия намерена в ближайшее время начать переговоры с Россией по поставкам угля, чтобы избежать нехватки топлива на электростанциях и создать запасы энергоресурсов.
Если поставки угля в Азию из России резко увеличатся на фоне высокого спроса в азиатских странах, то потенциальные дивиденды за 2022 и последующие годы могут быть очень существенными. Эти ожидания могут стимулировать рост котировок компании в долгосрочной перспективе.
https://1prime.ru/experts/20220601/837055985.html