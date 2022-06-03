Российская валюта против доллара и евро в течение завершившейся недели подросла и вернулась на позиции начала предыдущей недели. При этом после резкого ослабления более чем на 17% за три дня предыдущей недели рубль сразу в понедельник резко отскочил вверх, после чего стабилизировался.

Коридор недельных колебаний доллара составил 60,25-67,21 рубля, евро – 61,76-69,8 рубля.

Основной импульс коррекции рубля вверх приходил от фиксации прибыли валютными спекулянтами, продающими подскочившие в цене доллары и евро. Комментарии высокопоставленных чиновников о «токсичности» инвалюты в России добавляли уверенности рублевым «быкам». Активные продажи валюты в рамках расчетов за газ по новой схеме также поддерживали курс рубля.

Внешний фон оставался позитивным для рубля. Так, рынок нефти торговался около максимумов с конца марта (немного ниже 120 долларов за баррель сорта Brent) на фоне обсуждений эмбарго ЕС на поставки российской нефти.

В целом, курс доллара упал за неделю 5,75 рубля до 60,95 рубля, евро — на 4,94 рубля до 64,75 рубля — за прошлую неделю. Рублевая цена барреля марки Brent при этом снизилась до 7,25 тысячи против 7,65 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ "ТОКСИЧНОСТЬЮ" ИНВАЛЮТЫ

Рубль начал рабочую неделю скачком вверх против доллара и евро. Таким образом, рынок "переварил" сигнал ЦБ РФ, резко понизившего ключевую ставку в конце предыдущей недели сразу на 3 процентных пункта — до 11% годовых. Игроки решили зафиксировать прибыль и скорректировали курсы.

Скачок вверх курса доллара за последние три сессии предыдущей недели максимально составлял 11,7 рубля, до 67,5 рубля, а евро — 14,6 рубля, до 71,7 рубля (оба — к максимумам с 11 мая). Благоприятный фон для новой волны продаж инвалюты создавался озвученным мнением министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что доллар и евро стали "токсичной валютой" для России.

Между тем, игроки рынка пока проигнорировали "медвежий" сигнал для рубля. Появилась информация, что Минфин РФ нашел новый вариант для расчетов по еврооблигациям с иностранными инвесторами: выплаты, при принятии этого решения, будут проходить по схеме, аналогичной продаже газа, только в обратном порядке: для получения платежа в оригинальной валюте иностранным инвесторам нужно будет открыть в российских банках валютный и рублевый счет и подавать поручения на покупку валюты

При этом уже действующий механизм оплаты газа обеспечивал высокое предложение иностранной валюты на рынке. Судя по росту объемов торгов по евро, опять пришли деньги от европейских потребителей за российский газ по новой схеме. Курс евро при пересчете через рублевые пары опускался на неделе ниже 1,01 доллара, тогда как на форексе европейская валюта торговалась по 1,071 доллара.

В этой связи позитивно для рубля прозвучали некоторые заявления из ЕС. Так, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что эмбарго на газ из России не будет обсуждаться и в рамках следующего пакета санкций ЕС.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что дальнейшее введение санкций ЕС против России "будет все сложнее", так как они сильно затрагивают страны союза. Она подчеркнула, что договориться об эмбарго на нефть было очень сложно, достичь же соглашения по газовому эмбарго "будет еще сложнее". Премьер Бельгии Александер де Кроо считает, что страны ЕС должны "сделать паузу" во введении дальнейших санкций против России и посмотреть на последствия уже принятых мер.

Впрочем, в середине недели рубль стабилизировался на фоне отмены с 1 июня запрета на покупку инвалюты "с плечом". Это расширило возможности арбитражных сделок и повысило волатильность курсов.

ОПЯТЬ НИЖЕ 60 РУБ/$?

Завершение рабочей недели рубль провел в стабилизации. Послабления валютных ограничений в виде удлинения периода конвертации выручки экспортерами сняло некоторый навес продаж инвалюты на рынке. Вместе с завершением майского периода перевода налогов в бюджет это добавило некоторое давление на курс рубля.

Негативный фон для рубля поддерживался сообщением, что комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees) признал невыплату по российским суверенным еврооблигациям дополнительных процентов на 1,9 миллиона долларов. Это событие — основание для исполнения кредитных дефолтных свопов (CDS), которые выступают страховкой от дефолта.

Поддержку рублю оказали оценки ЦБ РФ, что показатель валютизации общего объема депозитов на 1 мая составил 21,7%, что стало новым минимумом с 2015 года.

Также игроки рынка обратили внимание на оценки Минфина РФ о том, что фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в мае оказался выше оценки министерства на 263,7 миллиарда рублей. Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на май в размере 414 миллиардов рублей. В июне ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 392,9 миллиарда рублей.

Однако девалютизация становится дополнительным сильным фактором поддержки рубля. Шестой пакет антироссийских санкций ЕС наложил ограничения и на НРД (Национальный расчетный депозитарий), что создает риски блокировки валюты на счетах в нем и других подобных организациях, например, НКЦ (Национальный клиринговый центр). В этой связи усиленные продажи инвалюты (для снижения рисков заморозки валютных активов) способны двинуть курс опять ниже психологически значимого уровня 60 рублей за доллар.