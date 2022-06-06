Российский рынок акций завершал прошлую неделю снижением. Пятничное падение проходило на повышенных оборотах. Хуже рынка выглядели сталевары и компании с иностранной регистрацией (депозитарные расписки).

Сегодня поводов для уверенного отскока рынка может быть недостаточно. Отметим лишь поддержку со стороны высоких цен на нефть. Ближайшие фьючерсы Brent торгуются около уровня $120.

Продажи в черной металлургии. Акции Северстали просели в пятницу на 12,8%. В сумме за два дня после введения санкций в отношении компании и ее главного акционера котировки рухнули уже на 26%. Обновлены минимумы пандемии, цена откатилась в район пятилетней давности. Северсталь в пятницу оказалась лидером по обороту торгов — не помню, чтобы такое происходило.

Причин для притока инвесторов в бумаги по-прежнему нет. Вряд ли стоит ожидать быстрого отскока. Северсталь может столкнуться с существенными сложностями в плане экспортных поставок, большая часть из которых ранее приходилась на ЕС.

Конкуренция на внутреннем рынке стальной продукции вырастет, что в условиях спада спроса будет давить на цены. Так что пятничная просадка акций ММК на 5,4% в целом понятна. Для НЛМК ситуация чуть лучше, но все равно экспортные поставки могут предполагать достаточно существенные скидки, как это происходит на рынке нефти. Спрос на бумаги сектора будет пониженным.

Санкции. В пятницу окончательно утвержден шестой пакет. Введен запрет на импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из РФ. Поэтапный отказ от сырой нефти займет 6 месяцев и 8 месяцев — по нефтепродуктам. Кроме того, санкции предполагают отключение от международной системы SWIFT еще трех российских банков — Сбербанка, МКБ и Россельхозбанка.

В черный список включили 18 юридических и 65 физических лиц. Среди них основатель Яндекса Аркадий Волож, компании УАЗ и КАМАЗ.

Среди мер оказались и санкции в отношении НРД. Таким образом, ЕС лишь узаконил действия европейских депозитариев Euroclear и Clearstream, прекративших все операции с НРД еще в марте.

Мосбиржа в воскресенье даже опубликовала отдельное сообщение о регламенте работы. Среди прочего отмечено, что торги ценными бумагами иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном на территории РФ, продолжат осуществляться без ограничений. В пятницу именно эти бумаги оказались под повышенным давлением. Как мне кажется, последние события должны способствовать ускорению процессов редомициляции, когда иностранные компании с основным бизнесом в РФ перерегистрируются в России. Например, ранее так сделали Лента и En+. Вопрос лишь в механике этой процедуры в новых условиях.

…Пятый, шестой, седьмой… Не успели в ЕС утвердить новые ограничения, как появились сообщения о том, что готовится новый седьмой пакет санкций. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. По его словам, новые ограничения коснутся поставок газа из России, отключение банков от SWIFT и запрет на поставку в страну технологий. Вероятно, быстрого решения ждать не стоит. Если почти полтора месяца решался вопрос с эмбарго на нефть, то по поставкам газа найти компромисс в ЕС будет еще сложнее.

Индекс МосБиржи все еще находится в фазе бокового коридора. Но общий сентимент на рынке пока не позволяет рассчитывать на быстрый пробой его верхней границы 2460-2500 п. Наоборот, в последние сессии мы видим сползание вниз. Область поддержки расположена около 2165-2235 п. Это на 3,1-6,2% ниже текущих уровней.

По-прежнему устойчивей остальных могут быть акции из сектора электроэнергетики на фоне дивидендных ожиданий.

Заседание ЦБ РФ. Одним из центральных событий недели станет пятничное решение Банка России по ключевой ставке. Учитывая остановку роста индекса потребительских цен в последние недели, есть все шанс на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. В качестве возможных сценариев аналитики в основном называют снижения ставки с текущих 11% до 9-10%.

На мой взгляд, символичным могло бы быть решение по шагу в 150 б.п. В таком случае ставка вернулась бы на исходные позиции — 9,5%, с которых в конце февраля произошел ее внеплановый скачок на 20%.

Реакция рынка акций на такое решение, скорее всего, будет нейтральной. Но в целом эффект от более низких рублевых ставок — положительный. В то же время рынок гособлигаций уже в значительной степени заложил фактор смягчения ДКП. Вся кривая доходностей ОФЗ выше года торгуется в районе 9-9,3%. Пространство для положительной переоценки в краткосрочной перспективе видим в основном в корпоративных облигациях.