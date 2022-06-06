• Новая Зеландия отмечает в понедельник День рождения Королевы, а в Швейцарии День Святой Троицы. В Китае выйдет индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin.

• Во вторник в Японии опубликуют данные по динамике расходов домохозяйств за апрель. Резервный Банк Австралии может повысить ставку на 25 базисных пункта до 0,60%. Производственные заказы в Германии могли увеличиться за апрель на 0,5%. В Великобритании выйдет индекс деловой активности в сфере услуг и сводный индикатор. Индекс доверия инвесторов еврозоны мог подняться в июне до —20,0 п. с —22,6 п. в мае. Отрицательное сальдо торгового баланса США могло сократиться в апреле до $89,3 млрд с рекордных $109,8 млрд в марте. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

• Япония в среду уточнит данные по ВВП за I квартал. Пересмотр первоначальной оценки —1,0% в годовом выражении не ожидается. Промышленное производство в Германии могло увеличиться за апрель на 1,0%. Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании мог снизиться в мае до 58,0 п. В еврозоне уточнят ВВП за I квартал. Изменение первоначальной оценки 5,1% в годовом выражении не ожидается. В США выйдет статистика оптовых запасов и продаж за апрель. Минэнерго США опубликует данные по запасам нефти и нефтепродуктов. В России опубликуют оценку инфляции за май. Ожидается замедление роста цен до 17,3% с 17,8% в апреле. Акции «Ленэнерго» торгуются последний день с дивидендами — 0,3479 на обыкновенную и 21,2238 рублей на привилегированную акцию.

• Китай в четверг опубликует данные по экспорту и импорту за май. Днём ЕЦБ примет решение поставке. Пока изменений не ожидается, но могут поступить заявления о завершении программы выкупа активов и возможном повышении ставки на следующих заседаниях. В США опубликуют традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. В России отчётность по МСФО предоставит АФК «Система».

• Китай в пятницу может сообщить о замедлении инфляции в мае до 1,8% с 2,1% в апреле. Цены производителей КНР также могли замедлить рост до 7,7% с 8,0% в апреле. Инфляция в США могла остаться на уровне 8,3% в мае, хотя ожидается замедление базового CPI до 5,9% с 6,2%. Далее выйдет предварительный индекс потребительского доверия от Университета Мичигана на июнь. Закроют день отчёты по исполнению федерального бюджета и по активным буровым от Baker Hughes. В России ЦБ РФ проведёт заседание по ставке, в рамках которого может вновь смягчить денежную политику. «АЛРОСА» может предоставить данные по продажам за май. Акции ГМК «Норникель» торгуются последний день с дивидендами 1166,22 рублей на бумагу. Акции Банка «Санкт-Петербург» также торгуются последний день с дивидендами 0,11 рублей на бумагу.