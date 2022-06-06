Рубль в начале торгов активно дешевел, но вскоре отыграл все потери, выйдя в небольшой плюс к бивалютной корзине. Негативом для всех рублевых активов выступает публикация в пятницу шестого пакета санкций ЕС против России. К тому же появилась информация о подготовке в Евросоюзе седьмого пакета с более жесткими и широкими мерами.

Правда, санкционный фактор и на предыдущей сессии не вызвал большого пессимизма, а рубль даже неплохо укрепился. Поддержку нам оказывает подорожание нефти и других сырьевых товаров.Большинство развивающихся валют также укрепляется, реагируя на улучшение настроений глобальных инвесторов. Фондовые площадки восстанавливаются благодаря новости о том, что США изучают возможность отмены некоторых пошлин на китайский товары с целью ослабления инфляции. На этом фоне доллар дешевеет на мировом рынке, поскольку теряет актуальность в качестве защитного инструмента, когда повышается спрос на рисковые активы.

Дополнительную поддержку рублю оказывает сохранение стабильного предложения инвалюты со стороны экспортеров, тогда как спрос остается неустойчивым. Это не только защищает рубль от планомерного снижения, но и провоцирует восходящие попытки. Их усиливают спекулянты, привыкшие к стабильному укреплению рубля и отсутствию угрозы его значительного ослабления.

В целом курс рубля остается в рамках сформированного на прошлой неделе коридора, у доллара он находиться в границах 60,2-62,6 руб. Без каких-либо сильных рыночных или новостных драйверов вряд ли котировки выйдут всерьез и надолго из этого диапазона.

Российский долговой рынок сохраняет позитивную тенденцию. Индекс гособлигаций RGBI повышается четвертую сессию подряд, вновь переписав пятимесячный максимум. Повышенный спрос на ОФЗ вызван ожиданиями еще одного снижения ключевой ставки ЦБ на заседании в эту пятницу. Доходности облигаций снижаются (котировки растут) в сторону будущего уровня процентных ставок в экономике, как бы предвосхищая их изменение.