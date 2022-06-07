Мировые рынки начали неделю с умеренного роста. И если на развивающихся рынках основные индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику, то на развитых покупки уверенно преобладали. Так, в Европе к закрытию большинство индексов смогло подняться более чем на 1%. При этом в США торги открылись уверенным подъемом, однако к окончанию сессии наметилось ухудшение настроений, что привело к компенсации большей части утреннего роста. В результате, индексы Dow Jones и S&P500 по итогам дня прибавили лишь 0,1% и 0,3%.

Фактически, можно говорить о том, что после волны коррекционного восстановления, прошедшей в конце мая, рынки перешли в консолидацию у достигнутых уровней в отсутствии новостей, способных существенно повлиять на настроения участников торгов. При этом инвесторы взяли паузу в принятии решений, а основной движущей силой выступали действия спекулятивно настроенных игроков. Однако уже на этой неделе ситуация может измениться. Заседание ЕЦБ и статистика по инфляции в США могут оказаться триггерами для направленного движения на мировых рынках. Они дадут инвесторам повод для пересмотра ожиданий относительно дальнейших действий ведущих Центробанков в рамках денежно-кредитной политики, что приведет к перераспределению средств в портфелях между рисковыми и защитными активами.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро вторника, то их можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы теряют в пределах 0,6%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,5%, торгуясь чуть выше 120 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных повлиять на ход сегодняшних торгов на мировых рынках выделим публикацию данных по индексу деловой активности в сфере услуг Великобритании и торговому балансу США. Также внимание инвесторов может привлечь выступление министра финансов США Дж. Йеллен.

В понедельник индекс Мосбиржи снизился на 1,1%, отступив в район 2 282 пунктов. При этом российский рынок продолжил коррекционное снижение от локальных максимумов, установленных 27 мая в районе 2 440 пунктов. На наш взгляд, в ближайшие сессии индекс Мосбиржи может перейти к восстановлению. Несмотря на сохраняющиеся геополитические риски и консолидацию на внешних фондовых площадках, поддержку нашим акциям оказывают текущие уровни на рынке энергоносителей, способные стимулировать покупки в нефтегазовом секторе. В сложившейся ситуации уже сегодня индекс Мосбиржи может попытаться отыграть часть потерь и вернуться в диапазон 2 300 — 2 350 пунктов.

На валютной секции Московской биржи днем ранее рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так к окончанию торгов доллар подтянулся на 0,1%, закончив сессию выше 61 рубля, евро прибавил 0,5%, преодолев отметку 65 рублей. На наш взгляд, сегодня тенденция к ослаблению национальной валюты может сохраниться. Пониженное предложение со стороны экспортеров и активизация спроса, в связи с ожиданием восстановления импорта, будут способствовать подъему доллара и евро. Так, в рамках сегодняшней сессии американская валютам может попытаться выйти выше 62 рублей.