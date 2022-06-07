Неделя на российском рынке акций началась с продолжения снижения. Обороты торгов упали с 36 до 23 млрд руб. Индекс МосБиржи остается в рамках бокового коридора, но постепенно сползает к его нижней границе. За последние 7 сессий он снижался в 6 случаях.

Ключевым уровнем поддержки по индексу по-прежнему выступает район 2165-2235 п. Это на 2-5,1% ниже текущих значений. Подобное снижение мы не исключаем, но в целом текущая картина в основном нейтральная.

Под наибольшим давлением с пятницы находятся депозитарные расписки и акции иностранных компаний, осуществляющих основную деятельность в РФ (Яндекс, Ozon, Русагро, Полиметалл и др.). Их спад начался после объявления санкций в отношении НРД. Однако Мосбиржа опубликовала отдельное сообщение, отмечая, что торги ценными бумагами иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном на территории РФ, продолжат осуществляться без ограничений. Вероятно, негативный сентимент в ближайшее время исчезнет. Вчера общий оборот по таким бумагам составил около 3,2 млрд руб., половина пришлась на Яндекс и TCS Group. А совокупная капитализация этих компаний в условиях низкой ликвидности рухнула на 200+ млрд руб.

Вновь отмечу, что вскоре возможно ускорение процессов редомициляции, когда компании с основным бизнесом в РФ будут перерегистрироваться в России. Например, ранее так сделали Лента и En+.

Стальной сектор. Акции отрасли сейчас в фокусе внимания многих инвесторов из-за прошедшей распродажи. Накануне бумаги Северстали остановили падение после потери 26% в течение двух сессий. В НЛМК также прошло торможение, ММК — продолжает падать (-4,7%).

Несмотря на чрезмерную техническую перепроданность, высокий спрос в акциях сектора пока вряд ли появится. Конкуренция на внутреннем рынке будет расти, на решение проблем с логистическими цепочками и переориентацией поставок уйдут месяцы. Если выбирать фаворита среди бумаг сектора, то сейчас отдаем предпочтение НЛМК.

Высокое влияние частных инвесторов сохраняется. Мосбиржа опубликовала итоги мая по количеству счетов и активности участников. За месяц открыто 482 тыс. новых брокерских счетов. Их общее число выросло до 19,8 млн.

Влияние физлиц в акциях остается доминирующим. Доля частных инвесторов в мае составила:

— Акции 72,6% (73% в апреле)

— Срочный рынок 68,6% (77,2 в апреле)

— Облигации 27% (24,2% в апреле)

— Валюта 15,6% (10% в апреле)

В топе у инвесторов среди акций по-прежнему с гигантским отрывом акции Газпрома. Если взять 10 самых популярных бумаг за 100%, то на Газпром приходится 36,5%. На втором месте обыкновенные акции Сбербанка с 18%. Причины такого интереса к газовой компании очевидны. Это одна из самых простых и понятных историй с рекордно высокой дивидендной доходностью 17,7%. Но отметим риски навеса продавцов после закрытия реестра 19 июля. Несмотря на высокие цены на газ, многие участники рынка предпочтут зафиксировать длинные позиции, из-за неопределенности будущих дивидендных перспектив. Так что быстрого выкупа гэпа может не произойти.

Среди заметных тенденций можно отметить сокращение числа активных инвесторов, совершающих хотя бы 1 сделку в месяц. Их число в мае упало до 1,9 млн с 2,4 млн в апреле. Однако это можно списать как на фактор длинных майских выходных, так и на разовую повышенную активность трейдеров именно в апреле после возобновления торгов. Для сравнения, в 2021 г. среднемесячное число активных трейдеров было на уровне 2 млн человек. Так что пока говорить о том, что наблюдается массовое количественное снижение участников на Мосбирже преждевременно.

Высокий спрос в облигациях. Подъем на долговом рынке продолжается в отличие от рынка акций. Индекс ОФЗ (RGBI) вновь обновил максимумы последних недель, прибавив в понедельник еще 0,4%. Индекс корпоративных облигаций ускорился еще сильнее (+0,7%), ожидаемо догоняя ОФЗ.

Бонды дорожают в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ, на котором может быть снижена ключевая ставка. Вариант с 10% выступает консенсусом среди аналитиков и экономистов, но все же выделю вероятность расклада с чуть более агрессивным снижением ставки на 150 б.п. — до 9,5%. Если в прошлом году ЦБ несколько раз отклонялся от консенсуса в сторону более жестких решений, то в этом ситуация поменялась. Последние два заседания Банк России принимал более мягкие решения, чем ожидало большинство. К тому же более резкое снижение ставок сократит давление на стоимость привлечения средств банков, ведь именно сейчас начинают возвращаться триллионы рублей с краткосрочных депозитов, открытых в феврале-мае (на 90-180 дней по ставкам 20%+).

Кстати, крайне низкий объем новых размещений на долговом рынке в последние недели — также является фактором поддержки облигаций. То есть появляются элементы дефицита долговых инструментов, что толкает цены бондов на вторичном рынке наверх. Ситуация исправится с течением времени. Дальнейшее падение ставок будет приводить к активизации крупных корпоративных заемщиков. В то же время говорить о новых размещениях ОФЗ в этом году не приходится, а ведь на них традиционно приходилась львиная доля первичного рынка облигаций.