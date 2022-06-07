Рубль на открытии испытал резкую просадку, но вскоре восстановился, выйдя в неплохой плюс к бивалютной корзине. Затем котировки стали консолидироваться около дневных вершин.

При этом ситуация на мировых рынках ухудшается из-за роста доходностей гособлигаций многих крупных экономик, в том числе в США. Это отражает усиление беспокойства по поводу слишком быстрого ужесточения монетарной политики ключевыми центробанками, что ударит по экономическому росту. На этом фоне нефтяные цены снижаются, а доллар дорожает к большинству валют.

Несмотря на столь неблагоприятную обстановку, развивающиеся валюты выглядят довольно неплохо: лишь часть из них несет умеренные потери, а некоторые даже торгуются в плюсе. Правда, турецкая лира ускорила падение, обновив полугодовой минимум к доллару и приближаясь к историческому, который был установлен в декабре 2021 г. Давление на нее оказывает финансов-экономические и бюджетные дисбалансы Турции, усугубляемые слишком мягкой монетарной политикой центробанка страны, а также подорожанием сырья на мировом рынке.

Рубль также слабо реагирует на негативный внешний фон, оставаясь под защитой стабильно высокого предложения инвалюты со стороны экспортеров, а также слабого спроса, обусловленного падением импорта и регуляторными ограничениями. Несмотря на их смягчение, многие покупатели инвалюты пока не имеют достаточных фундаментальных или спекулятивных оснований для активизации.

Российский долговой рынок рискует прервать серию из пяти растущих сессий. На старте вторника индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, вновь переписав пятимесячную вершину, но быстро сдал позиции, растеряв почти все достижения торгов. Тем не менее поддержку котировкам ОФЗ оказывают ожидания еще одного понижения ключевой ставки на заседании ЦБ в эту пятницу. Обычно облигации дорожают, а их доходности снижаются в случае вероятного смягчения монетарной политики.