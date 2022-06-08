В июне истекает срок вкладов, открытых в феврале-марте под высокие проценты. В связи с этим, а также учитывая совершенно новые экономические условия, многие вкладчики задаются сейчас вопросом, в чем лучше держать сбережения? Вклады или валюта, если валюта, то каких стран, каковы перспективы инвестиций в золото?

Мы полагаем, что в текущих условиях вложения в депозиты или рублевые облигации более предпочтительнее, чем покупка валюты. Валюту сейчас разумно держать если только вы собираетесь поехать на отдых или за покупками импортных товаров, причем валюту той страны, куда планируется поездка.

В предыдущие кризисы российские компании и граждане спокойно сберегали в валюте, так как было доверие к доллару, евро, фунту, иене. Теперь это доверие во многом подорвано из-за санкций и рисков заморозки валютных активов на Западе. Сейчас Россия оперативно перестраивает торговые и финансовые потоки с Запада на Восток, налаживает импортные поставки из азиатских стран, Турции и стран СНГ. При этом РФ активно переходит на торговлю в национальных валютах (рублях, лирах, юанях, рупиях и др.) вместо долларов и евро. Можно ожидать, что в ближайшие годы влияние доллара и евро в России будет уменьшаться, а роль юаня, индийской рупии и других региональных валют будет возрастать. Дальнейший постепенный переток активности из основных валют в китайский юань и валюты дружественных стран продолжится. Размер спроса и предложения на валютном рынке зависит от объемов взаимной торговли между странами.

В условиях масштабных западных санкций российская экономика переориентируется на Восток, налаживаются новые цепочки поставок, расчёты постепенно переходят с долларов и евро на юани и другие азиатские валюты. К тому же, Россия взяла стратегический курс на перевод оплаты экспортных товаров с долларов и евро на рубли, юани и другие национальные валюты. Кроме этого, в условиях сохраняющихся рисков заморозки валютных активов российские компании не заинтересованы держать много долларов и евро. И наконец, Банк России последовательно проводит девалютизацию экономики, сдерживая рост валютного кредитования и наращивания обязательств в иностранной валюте. ЦБ рассматривает введение отрицательных ставок по вкладам в долларах и евро для юрлиц. Введение отрицательных ставок по вкладам в долларах и евро для физлиц пока не рассматривается, однако ставки по ним остаются вблизи нуля.

Стоит ли в новых реалиях делать выбор в пользу юаня? Мы ожидаем, что возможности россиян для вложений в юаневые инструменты будут быстро расширяться в ближайшие годы по мере увеличения торговых и финансовых связей между Россией и Китаем. Российские биржи и брокеры уже активно налаживают доступ россиян к китайским финансовым инструментам. Часть портфеля можно вложить в перспективный юань, особенно тем, кто собирается в Китай с туристическими или бизнес целями.

В последнее время практически все продавцы золота на российском рынке отметили активность частных лиц. Верен ли их выбор в пользу золота? Золото выполняет защитную роль в портфеле — обычно цена на золото растёт, когда цены на другие активы падают. Это происходит в период высокой неопределенности, экономической рецессии или высокой инфляции. Оптимальной долей золота в портфеле в мировой практике является 5%. При этом в кризисные моменты эта доля может возрастать под конкретные цели инвестора. Считаем разумным в нынешних реалиях держать определенную долю золота в портфеле. Вариантом вложения в золото может стать покупка акций золотодобывающих компаний.

Важно понимать, что золото — это долларовый инструмент. Поэтому в кризисы его рублевая доходность возрастает ещё и за счет ослабления рубля. Так среднегодовая доходность золота в рублях за последние 10 лет составляет 9%.

В текущих условиях резкого укрепления рубля привлекательность золота для россиян снижается и в ближайшие месяцы цена на золото может оставаться под давлением резкого ужесточения монетарной политики ФРС. Но ужесточение ФРС вполне возможно столкнет экономику США в рецессию и тогда спрос на золото как на защитный актив может снова возрасти.