На старте сессии рубль подешевел, но быстро перешел к планомерному укреплению, обновив двухнедельный максимум к доллару, который опустился ниже 60 руб. При этом рубль почти не заметил очередных шагов ЦБ и правительства по смягчению валютного контроля.

Вчера Минфин РФ разрешил экспортерам зачислять экспортную валютную выручку на свои зарубежные счета. Правда, требования к ее дальнейшей репатриации в Россию и продаже не поменялись. Уже после закрытия торгов ЦБ увеличил с $50 тыс. до $150 тыс. максимально допустимую сумму, которую российские резиденты — физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку.

Однако эти послабления будут увеличивать спрос на инвалюту постепенно, а в данный момент ее продолжают продавать в больших объемах экспортеры, что приводит к подорожанию рубля. Стабильно высокая экспортная выручка обеспечивается высокими ценами на сырье, в том числе на нефть и газ. Этот фактор будет оставаться на стороне рубля, пока не появятся серьезные угрозы долгосрочным перспективам глобального сырьевого спроса.

Российский долговой рынок предпринимает еще одну попытку скорректировать мощное восходящее движение последних недель. Индекс гособлигаций RGBI в начале торгов показал несколько восходящих импульсов, в очередной раз обновив пятимесячный максимум, но затем быстро растерял почти весь плюс.