Российская валюта против доллара и евро в течение завершившейся недели вначале немного постояла на месте и затем опять пошла вверх — в направлении многолетних максимумов.

При этом коридор недельных колебаний доллара составил 56,25-61,97 рубля, евро – 59,25-65,85 рубля. То есть, доллар и евро приближались к минимумам с февраля 2018 года (55,8 рубля) и мая 2015 года (57,1 рубля), соответственно.

Основной импульс росту рубля по-прежнему приходил от сохраняющегося высоким профицита внешней торговли, о котором сообщил на неделе ЦБ РФ. Даже очередное агрессивное снижение ставки ЦБ РФ до 9,5% годовых не смогло остановить укрепление российской валюты.

Внешний фон также оставался позитивным для рубля. Так, рынок нефти обновил максимумы уже с начала марта (выше 124 долларов за баррель сорта Brent) на фоне надежд на снятие коронавирусных ограничений в Китае, на рост спроса с началом автомобильного сезона в США и на данных о сокращении американского стратегического резерва нефти до минимума с 1987 года.

В целом, курс доллара упал за неделю 4,15 рубля до 56,8 рубля, евро — на 4,65 рубля до 60,1 рубля — за прошлую неделю. Рублевая цена барреля марки Brent при этом снизилась до 6,85 тысячи против 7,25 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ИГНОРИРОВАЛ СМЯГЧЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Рубль начал рабочую неделю стабилизацией против доллара и евро. Начало месяца традиционно сопровождается снижением предложения валюты после прохождения периода налоговых платежей.

Некоторые послабления валютных ограничений (в частности, снижение до 50% валютной выручки экспортерами и удлинение периода ее продаж) также несколько снизили навес продаваемой валюты, что консолидировало курсы в начале недели.

Судя по локальному (через рублевые пары на Мосбирже) курсу евро к доллару, "газовые" продажи уменьшились. "Локальный" курс евро направился в сторону 1,07 доллара (как на форексе), хотя еще на предыдущей неделе "локальный" евро падал ниже 1,01 доллара на фоне возросшего объема торгов ими.

Поддержка рублю приходила от оценок ЦБ РФ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами и услугами в январе-мае выросло в 2,8 раза в годовом выражении, составив 124,3 миллиарда долларов против 44,5 миллиарда годом ранее, посчитал регулятор. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае выросло почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 110,3 миллиарда долларов, также оценил Банк России.

В то же время, регуляторы делали все возможное для ослабления рубля. Банк России повысил с 8 июня месячный лимит переводов россиян и физлиц из дружественных стран на свои зарубежные счета до 150 тысяч долларов с 50 тысяч долларов. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России отменила с 10 июня обязательную продажу 50% валютной выручки для сырьевых и несырьевых контрактов в любой валюте. Наконец, комиссии правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями разрешила экспортерам зачислять валютную выручку на свои счета в зарубежных банках.

При этом игроки рынка обратили внимание на поручение президента РФ Владимира Путина правительству РФ представить до конца июля предложения по новой конструкции бюджетных правил. Они должны не только обеспечить стабильность государства, но и способствовать увеличению темпов роста российской экономики, подчеркнул президент.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в укреплении против доллара и евро. При этом решения и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке также не смогли переломить тренд на укрепление рубля. В пятницу регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на досанкционный уровень. ЦБ РФ немного ужесточил сигнал в заявлении по ключевой ставке: теперь будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях.

Проинфляционные риски в России продолжают снижаться, но остаются существенными, динамика инфляции в значительной мере зависит от решений, которые принимаются в области бюджетной политики, сообщил ЦБ РФ.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не видит рисков для финансовой стабильности РФ от введения банками комиссий по валютным счетам.

При этом Банк России придерживается политики плавающего курса рубля несмотря на введенные валютные ограничения, в очередной раз подтвердила она.

Также в пятницу Минфин объявил, что правительственная комиссия отменила с 10 июня обязательную продажу 50% валютной выручки для сырьевых и несырьевых контрактов в любой валюте. И это осталось практически незамеченным на российском рынке валюты.

Таким образом, финансовые власти уже отменили практически все валютные ограничения, но это не изменило тренд на укрепление рубля.

Остается разрешение нерезидентам выводить активы из РФ, однако до снятия западных санкций с российских валютных резервов этого не произойдет. Девалютизация начинает разворачиваться в банковской системе (с введением комиссий на валютные счета). Импорт остается подавленным, экспорт – высоким, а значит курс рубля пока продолжит расти и может обновить максимумы за несколько лет — в районе 55 рублей против доллара.