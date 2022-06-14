Сегодня финансовые рынки находятся в условиях комбинации факторов: ускорение глобальной инфляции при замедляющемся росте экономики. Стагфляция ставит перед центральными банками серьёзную задачу — как при борьбе с инфляцией не задавить замедляющийся экономический рост.

Есть предположение, что мировая экономика в 2022-2024 годах будет восстанавливаться аналогично посткризистому 2008 году. Однако, текущая политика ФРС на количественное ужесточение создаёт дополнительный негатив для рынков и стресс-фактор не только для бондов, но и для других классов активов. Рынки уже закладывают в цены стагфляцию глобальной экономики и в рецессию в некоторые сегменты экономики, а крупные инвестфонды корректируют прогнозы по индексам с учётом ожидаемой динамики глобальной экономики и неопределённостью на финансовых рынках. Высокий долг развитых стран, прецедент замораживания резервов отдельного ЦБ несёт риски для резервов других стран, которые пересматривают политику золото-валютных резервов, что также отражается на стабильности доллара и евро с последующим ростом волатильности на глобальных рынках. Все эти факторы повышает риск того, что до конца 2022 года на глобальных рынках будет «усиливаться встречный ветер».

При долгосрочном инвестировании необходимо следовать ультаконсервативной стратегии, избирательно и фундаментально выбирать ценные бумаги в портфель, фокусируясь на низковолатильных активах. Основную часть капитала рекомендуется вложить в золото и акции золотодобывающих компаний, облигации (в первую очередь ОФЗ), коммерческая недвижимость также выступает в качестве хеджирования инфляции (например, ЗПИФы недвижимости).

Российской экономике предстоит процесс адаптации к новым реалиям и перестройка экономики на фоне санкций, что приведёт к преодолению санкционного давления, так как Россия занимает значительное место в глобальном сырьевом рынке. Российская экономика высокомаржинальна из-за низкой себестоимости добычи и производства.

Сгенерированная в России прибыль будет реинвестирована внутри страны, создавая в долгосрочной перспективе оптимизм для сохранения и приумножения капитала инвесторов.

Не смотря на то, что ситуация на российском рынке акций сегодня умеренно негативная, рынок ещё сохраняет триггеры для «дрейфования» вниз в перспективе полугода. Это снижение следует использовать для открытия позиций и формирования долгосрочного портфеля, ориентируясь на сырьевые компании.