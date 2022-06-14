Стоит помнить, что риски сопряжены с прибылью
При выборе ценных бумаг для инвестиций стоит учитывать много параметров: выбор будет зависеть от типа актива, отрасли, стратегии конкретного инвестора и профиля (горизонт инвестирования, отношение к риску).
Например, для облигаций следует обратить внимание на уровень закредитованности компании по отношению к ее прибыли, а также на волатильность доходов от года к году. Если уровень закредитованности высок, а выручка и EBITDA нестабильны, возрастают риски банкротства, а значит облигация должна предоставлять повышенную доходность, отражающую эти риски.
Если мы говорим об акциях, то для зрелых компаний со стабильным бизнесом нужно обратить внимание на динамику уровня прибыльности и денежных потоков, а также ознакомиться с дивидендной политикой, чтобы понимать, на какой объем выплат можно рассчитывать при том или ином сценарии развития событий.
Если же речь идёт о растущем и развивающемся бизнесе, то маржинальность здесь не так важна — компания может какое-то время оставаться убыточной, но расти в цене за счёт заметного роста выручки, иногда кратного. В этом случае, опять же, следует обратить внимание на историческую динамику показателей, а также попробовать оценить перспективы рынка и доли компании на нем в рамках вашего инвестиционного горизонта. Полезно бывает сравнить аналогичные компании по мультипликаторам, но для российских и зарубежных аналогов эти показатели могут сильно отличаться.
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