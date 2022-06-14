Во вторник российский рынок акций движется разнонаправленно после длинных выходных. В лидерах роста сегодня энергетика, финансы и сектор коммунальных услуг. Рублёвый бенчмарк Мосбиржи сегодня растёт на +0,5%, в то время как долларовый индикатор РТС снижается на —0,8% на фоне небольшой и ожидаемой коррекции рубля после резкого укрепления ниже 57 руб./$. Ориентир по закрытию индекса Мосбиржи сегодня составляет 2250-2330 пп.

Внешний фон довольно негативный из-за пятничного негативного сюрприза в виде данных по инфляции в США за май, который спровоцировал масштабную распродажу рисковых активов не только в пятницу, но и в понедельник. Американский фондовый рынок закрылся вчера гораздо более заметным падением, чем в день выхода данных по инфляции, индексы потеряли 2,5-5%. В свою очередь индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, а европейские фондовые площадки сегодня открылись преимущественно в минусе.

Цены на нефть оказались наиболее устойчивыми на фоне общего пессимистичного настроя участников рынка. Котировки держатся около $123 за баррель сорта Brent. Однако, текущий спрос на нефть остаётся под риском, поскольку в Китае растёт заболеваемость коронавирусом.

Российская валюта консолидировалась на месячных минимумах. Снижение ключевой ставки не вызвало всплеск спроса на валюту, кроме того экспортёры по-прежнему поддерживают рубль. Из краткосрочных факторов также стоит выделить ослабление индекса доллара перед заседание ФРС. На текущий момент факторов для сильного ослабления позиции рубля не ожидается.