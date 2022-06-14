Во-первых, это надежные дивидендные акции компаний с низким долгом и сильным балансом. Учитывая курс денежно-кредитной политики государства на снижение ставок, инвестиции в эти акции могут стать хорошим способом получения пассивного дохода.

В текущих условиях высоких сырьевых цен наиболее привлекательными на горизонте до года выглядят акции российских экспортеров. Приток валюты позволяет им выплачивать рекордные дивиденды, даже несмотря на дисконт в 33 доллара на российскую Urals и эмбарго со стороны Европы.

Флагман российского фондового рынка — Газпром, который фактически является монополистом в газовой отрасли. До сих пор ЕС не вводил каких-либо ограничений на главного поставщика газа, получая от него порядка 40% топлива, объем транзита только повысился. Политические риски пока не столь существенны, а переход Европы на поставку по краткосрочным контрактам значительно увеличил цены на газ. Благодаря этому СД Газпрома рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2021 год. В таких условиях мы считаем, что акции компании имеют потенциал и в течение года могут оцениваться выше.

Основными бенефициарами процесса переориентация нефтяных компаний на азиатский рынок являются Роснефть, готовая наращивать добычу и увеличивать экспорт в Индию и Китай, и Транснефть, увеличившая загрузку трубопровода ВСТО в условиях падения загрузки «Дружбы» из-за европейского эмбарго. Будут развиваться и другие каналы перевозки нефти, например, железнодорожным транспортом, а акции этих компаний будут пользоваться спросом в период высоких цен на нефть.

Во-вторых, в периоды роста инфляции стоит обратить внимание на защитные сектора экономики, где меньшей степени проявляется цикличность рынков, например, розничная торговля. Этот сектор оказывается бенефициаром в периоды растущей инфляции. Несмотря на разрыв логистических цепочек, ритейлеры получат толчок в 2022 году за счет увеличения среднего чека и, скорее всего, избегут прямого воздействия санкций.