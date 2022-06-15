Данные ежемесячного отчета ОПЕК свидетельствуют о том, что страны — участницы соглашения снизили нефтедобычу в мае. Прогноз роста спроса на черное золото в 2022-м был сохранен на уровне 3,4 млн баррелей в сутки (МБС). В среднем потребление нефти в текущем году может достичь 100,3 МБС, что на 0,1 МБС превышает показатель 2019-го.

Оценка увеличения добычи в 2022 году в странах, не входящих в ОПЕК, была понижена на 0,25 МБС, до 2,1 МБС. Прогноз производства в России уменьшен на 0,25 МБС. Напомним, в прошлом отчете оценка нефтедобычи вне ОПЕК уже была пересмотрена вниз на 0,3 МБС, в России — на 0,36 МБС. В мае мировое производство черного золота сократилось на 0,15 МБС, до 98,75 МБС (+4,64 МБС г/г).

Добыча нефти странами ОПЕК в мае снизилась на 0,18 МБС по сравнению с апрелем. Преимущественно это обусловлено паданием производства в Ливии на 0,19 МБС, хотя эта страна не участвует в сделке ОПЕК+. При этом участники соглашения увеличили нефтедобычу всего на 0,03 МБС. Существенный рост производства смогли обеспечить только ОАЭ (0,04 МБС), Саудовская Аравия (0,06 МБС) и Кувейт (0,03 МБС), тогда как прочие страны показали либо около нулевую, либо отрицательную динамику.

2 июня участники соглашения ОПЕК+ повысили квоты нефтедобычи на 0,65 МБС в июле и августе (+50% к обычному уровню ежемесячного пересмотра квоты). Однако реальное увеличение за этот период может составить около 0,7 МБС вместо согласованных 1,3 МБС при условии стабилизации добычи в РФ. Рост будет обеспечен прежде всего за счет Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака. Их совокупный вклад в увеличение добычи составит 0,29 МБС ежемесячно.

На наш взгляд, в летние месяцы складываются условия для повышения дефицита нефти и сохранения высокого уровня цен. Восстановление спроса в Китае благодаря снижению заболеваемости COVID-19, сезонный рост потребления нефтепродуктов и введение эмбарго на покупку российских углеводородов со стороны ЕС приведут к сокращению предложения на фоне роста спроса.