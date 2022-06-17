МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российская валюта против доллара и евро в течение укороченной рабочей недели стабилизировалась в узком диапазоне с сохранившейся слабой тенденцией к повышению.

При этом коридор недельных колебаний доллара составил 55,63-58,34 рубля, евро – 57,81-60,61 рубля. То есть, доллар обновил минимум с февраля 2018 года, а евро остался около минимума с мая 2015 года (57,1 рубля), соответственно.

Основной сигнал к укреплению рубля по-прежнему приходил от сохраняющегося высоким профицита внешней торговли из-за большого экспорта и сжавшегося импорта.

Внешний фон несколько ухудшился для рубля. Так, рынок «черного золота» на сигналах ФРС о повышении базовой учетной ставки сползал со 122 долларов за баррель сорта Brent до 115,6 доллара, после чего пытался вернуться к 120 долларам.

При этом сигналы от ФРС не повлияли на курс рубля, несмотря на обновление индексом доллара максимума почти за 20 лет (выше 105 пунктов). Регулятор США повысил базовую процентную ставку сразу на 0,75 процентного пункта — до уровня 1,5-1,75% годовых (так резко впервые с 1994 года). Кроме того, ФРС прогнозирует базовую ставку в 2022 году на уровне 3-3,25% и выше, а в 2023 году допускает ее повышение до 4% годовых.

В целом, курс доллара снизился за неделю 39 копеек до 56,41 рубля, евро — на 1,24 рубля до 58,86 рубля — за прошлую неделю. Рублевая цена барреля марки Brent при этом снизилась до 6,45 тысячи против 6,85 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОПИРАЛСЯ НА НЕФТЬ

Рубль начал короткую рабочую неделю ростом против доллара и евро. Участники рынка продолжили отыгрывать высокие цены на нефть. Так, рынок нефти торговался около максимумов с начала марта – около 124 долларов за баррель сорта Brent. Этому способствовали оценки ОПЕК, которая в июньском докладе сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 году на уровне 3,4 миллиона баррелей в сутки. Провал добычи нефти в Ливии на 90% из-за беспорядков в стране добавил поддержки нефти.

На таком фоне профицит торгового и платежного баланса РФ остается очень высоким, что и поддерживает рубль крепким.

Кроме того, в среду начался налоговый период июня, в который традиционно увеличивается предложение инвалюты экспортерами, накапливающими рубли для обязательных перечислений в бюджет. Эксперты ожидают в июне уплаты более 2 триллионов рублей.

Хорошие макроэкономические показатели также поддержали курс рубля. Федеральный бюджет в январе-мае, по предварительной оценке Минфина РФ, исполнен с профицитом 1,495 триллиона рублей.

Отыграв позитив, рубль в середине недели стабилизировался. Сдерживающее влияние на рубль оказали словесные интервенции. Так, министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что укрепляющийся рубль является вызовом для российской экономики. Рубль чрезмерно укрепился и создаёт проблемы и для экспортеров, и для импортеров, полагает министр.

ПМЭФ КОНКРЕТИЗИРОВАЛ ТРЕНД РУБЛЯ

Завершение рабочей недели рубль провел в «боковике», «переваривая» новости с ПМЭФ. Таким образом, реакция на них оказалась достаточно спокойной, поскольку новости с ПМЭФ пока не сулят кардинальных изменений конъюнктуры рынка. При этом они пока, в основном, сигнализируют о сохранении прежних факторов крепости нацвалюты РФ.

Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не нужно специально ослаблять рубль, курс должен оставаться плавающим. Это было в какой-то мере ответом на слова председателя ВЭБа Игоря Шувалова о том, что новой экономической модели в РФ нужен курс в 70 рублей за доллар и ключевая ставка ЦБ на уровне 7,5%, при этом Банку России стоит отказаться от цели по снижению инфляции до 4% к 2024 году.

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин пояснил, что рост импорта и возвращение инвестиций в партнерские проекты за рубежом изменят курсообразование российской валюты, оно будет рыночным, но рубль окажется под давлением.

Кроме того, Набиуллина заявила, что обсуждать следующие шаги Банка России на заседании в июле (по ключевой ставке) сейчас преждевременно, необходимы свежие данные об инфляции и инфляционных ожиданиях. Также она добавила, что говорить о возобновлении покупок валюты в рамках бюджетного правила рано, ЦБ пока не видит это как обязательный элемент новой конструкции — по резервным валютам даже технической возможности нет.

Глава ЦБ также заявила, что стратегия девалютизации банков РФ остается, Центробанк не исключает большего уровня дифференциации страховых взносов по валютным вкладам. Также Банк России и правительство ведут переговоры со многими странами о расчетах в национальных валютах, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, и это также добавляет поддержки курсу рубля.

Полная отмена действующих ограничений на продажу наличной валюты в России невозможна, пока действуют санкции, при этом запрета на хождение доллара, евро или других валют в России не будет, резюмировала глава ЦБ.

Кроме того, глава Сбербанка Герман Греф оценил, что текущий курс рубля равновесный, в июле он еще будет укрепляться, но к концу года опустится в диапазон 70-75 рублей за доллар. При этом он добавил, что экспорт в текущих условиях становится "ядом" для российской экономики, приводя к "чрезмерному" укреплению рубля и уничтожению производства внутри страны, а импорт превращается в главное лекарство.

Также глава Сбербанка посоветовал российским компаниям воспользоваться высоким курсом рубля к доллару и начать инвестировать и покупать импортные товары, тогда и для экспорта курс станет выгодным.

Касаясь темы актуальности девалютизации (которая способствует укреплению рубля), помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что доллары — это своеобразный наркотик, на который подсадили весь мир. Самое мощное оружие США, позволяющее им доминировать и пугать другие страны, – это доллар, и у России нет другого выбора, кроме как идти по пути дедолларизации, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Также ЦБ РФ считает реальным риск санкций в отношении Национального клирингового центра (НКЦ), надо уменьшать валютные позиции участников, заявил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин. Это также поддерживает тренд на девалютизацию.

Таким образом, ожидаем роста импорта и соответственно – ослабления рубля. Впрочем, на ближайшей неделе продажа инвалюты может увеличиться на фоне подготовки к июньскому пику налогового периода в РФ. В итоге курс в районе 55 рублей за доллар, может оказаться близким к минимуму на ближайшее время.