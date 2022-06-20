На предстоящей неделе основным фактором для мировых рынков останется оценка инвесторами возможности более активного ужесточения денежно-кредитной политики мировыми Центробанками. Подъем ставки ФРС на прошлой неделе на 75 б.п. оказал существенное давление на широкий спектр рисковых активов. Теперь инвесторы будут оценивать возможность аналогичного роста ставки на июльском заседании американского регулятора. Опасения участников торгов связаны с тем, что при траектории ставки, ожидаемой в текущий момент, в Штатах не удастся побороть высокую инфляцию, а значит ФРС придется более активно повышать ставку. Ранее рынки закладывали стабилизацию инфляции в мае с последующим ее замедлением. Однако майские данные показали дальнейший рост потребительских цен, что и спровоцировало увеличения шага подъема ставки на последнем заседании американского регулятора. В этой связи на предстоящей неделе внимание рынков будет сосредоточено на двух выступлениях председателя ФРС Дж. Пауэлла, в словах которого инвесторы будут искать указания на дальнейшие шаги в свете ДКП. Данный фактор скорее всего продолжит оказывать давление на мировые рынки, способствуя выходу их на новые локальные минимумы.

На неделе внимание инвесторов будет уделено макроэкономической статистике. Здесь мы выделяем публикацию предварительных данных по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США. Публикуемые цифры покажут настроения бизнеса в развитых экономиках. В случае если данная статистика окажется лучше ожиданий, показывая сохраняющийся рост деловой активности, несмотря на ужесточение ДКП в мире, это может поспособствовать активизации покупок и, как минимум, сдержит снижение, а при благоприятном развитии событий сможет привести к коррекционному восстановлению рынков. Также в ходе недели выйдут данные по инфляции и розничным продажам в Великобритании, индексу делового климата в Германии и блок статистики по рынку жилья США.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 2,5%. Исключение вновь составляет рынок Китая, подтягивающийся на 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются чуть выше уровней пятничного закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после провала в пятницу, сегодня корректируется, прибавляя 0,1% и торгуясь в районе 113,2 доллара за баррель.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,7%, закончив неделю в районе 2 354 пунктов. Сегодня на старте торгов преобладание продаж в российских акциях может сохраниться, чему будет способствовать пятничное снижение цена на нефть. Это приведет к отступлению индекса Мосбиржи в диапазон 2 320 — 2 340 пунктов, где в ходе торгов может наметиться консолидация. Отметим, что с технической точки зрения российский рынок продолжает двигаться в рамках сходящегося треугольника с основанием в виде волны восстановления, продемонстрированной в конце апреля. Выход из данной формации может указать направление дальнейшего среднесрочного движения нашего рынка.

На валютной секции Московской биржи в пятницу рубль умеренно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар снизился на 0,2%, закончив сессию в районе 56,4 рубля, евро потерял 0,3%, отступив ниже 58,9 рубля. Предыдущую неделю пара доллар/рубль провела в консолидации в диапазоне 55,8-57 рублей. Сегодня в ходе торгов она может сделать шаг к его нижней границе. При этом предстоящая неделя пройдет под знаком повышенного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, что связано с приближением пика налоговых выплат, приходящегося на 27 июня. В результате, пара доллар/рубль будет находиться под давлением, что может привести к обновлению многолетних минимумов и уходу американской валюты ниже 55 рублей, чему также способствует сохранение низкого спроса на валюту как со стороны импортеров, так и со стороны населения.