После непродолжительной пятничной паузы уже в понедельник индекс МосБиржи возобновил подъем. Котировки вернулись выше 2400 п. Обороты торгов подросли до 34 млрд руб. Общие рыночные настроения преимущественно позитивные. Внешний фон располагает к продолжению подъема. Хуже рынка выглядит лишь ряд экспортеров, которым мешает чрезмерное укрепление рубля.

В целом же картина по индексу МосБиржи предполагает дальнейшее движение в сторону верхней границы боковика последних месяцев. Уже много раз отмечали, что она расположена в районе 2460-2500 п. В случае ее пробоя наверх импульс роста способен ускориться. Причем это может быть обеспечено наиболее ликвидными голубыми фишками. Позже за счет дивидендных отсечек область 2460-2500 п. при таком раскладе могла бы быть протестирована уже сверху вниз.

Альтернативный вариант — очередное торможение в пределах 2500 п. и сохранение бокового коридора. Полагаю, что картина станет более ясной уже в ближайшее время, так как волна роста набирает скорость, и вопрос стоит в том, будет ли очередная остановка импульса или все-таки консолидация завершится с выходом наверх.

На валютном рынке рубль по-прежнему выглядит очень устойчиво. Курс USD/RUB начал неделю с обновления минимумов последних лет, опустившись к 55,5.

Важный момент: укрепление рубля происходит на относительно невысоких оборотах валютного рынка. То есть даже при отсутствии значительного навеса предложения валюты со стороны экспортеров импорта на текущих уровнях явно недостаточно, чтобы сбалансировать курс. В связи с этим делаю вывод, что риски сползания USD/RUB, например, в сторону 50-53, в ближайшей перспективе сохраняются.

И хотя на дистанции 6-12 месяцев мы ждем более высоких значений доллара, в моменте чрезмерно крепкий рубль выступает негативным драйвером для акций экспортеров. С другой стороны, длительное нахождение курса USD/RUB ниже 60 — это повод для сохранения околонулевых тенденций по индексу потребительских цен. А значит низкая инфляция будет располагать к дальнейшему снижению рыночных процентных ставок. Этот момент в глазах инвесторов частично компенсирует негатив для акций экспортеров в виде снижения маржинальности.

Сбербанк и Новатэк vs Газпром. Отличительной чертой вчерашней сессии стала очевидная ротация капитала, когда акции сильно выросшего ранее Газпрома были под давлением, но при этом значительный приток наблюдался в Сбербанке и Новатэке.

Так, обыкновенные акции Сбербанка даже вышли в лидеры по объему торгов, чего в последнее время не происходило. А бумаги Новатэка заняли третье место, показав самые высокие обороты с 24 февраля.

Ускорение роста в этих двух бумагах произошло в последние часы. В акциях Сбербанка был пробит наверх сужающийся в течение мая-июня боковик. После этого сразу же произошло ускорение. Ближайшие ориентиры по обыкновенным акциям, на мой взгляд, смещаются к 134 и 138,5 руб.

Акции Новатэка выросли на 11,7% и стремятся в диапазон 1030-1100 руб. А вот в Газпроме ажиотажа среди инвесторов уже не наблюдается, несмотря на высокую дивидендную доходность.

В условиях снижения поставок Газпрома в ЕС позиции в бумагах можно хеджировать инструментами, которые выигрывают от роста спотовых цен на газ. Это как раз выросшие накануне бумаги Новатэка, а также производители удобрений: акции Арона вчера прибавили 8%, ФосАгро — 4%. Поддержка газового фактора для них может сохраниться в среднесрочной перспективе. При этом для бумаг Газпрома следующим драйвером для роста станет 30 июня, когда состоится годовое общее собрание акционеров и, вероятно, утвердят дивиденды в 52,53 руб.