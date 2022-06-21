Во вторник 21 июня российский рынок акций показывает смешанную динамику. Однако большая часть эмитентов все же торгуется в красной зоне после вчерашнего роста: низкая ликвидность рынка обуславливает его высокую волатильность даже в отсутствии новостей. В лидерах роста сегодня акции девелопера ПИК: новости о снижении ставок по ипотеке банками поддерживает интерес к сектору, а ПИК является крупнейшим на нем игроком. Рублёвый бенчмарк Мосбиржи сегодня корректируется на —0,9%, в то время как долларовый индикатор РТС прибавляет +1,5% на фоне укрепления рубля. Ожидаемый диапазон в ходе сегодняшних по индексу Мосбиржи: 2350-2400 пп.

На мировых площадках постепенно возвращается аппетит к риску после распродаж на прошлой неделе. Азиатские рынки завершили торговую сессию в небольшом плюсе. Европейские площадки прибавляют с открытия около 1%. Инвесторы "переварили" необходимость повышения ставки ЕЦБ и сфокусировались на ожидаемом позитивном эффекте, а именно снижении инфляции.

Сегодня рубль уверенно закрепляется ниже 55 руб./$. торговые обороты в паре доллар/рубль растут, тем временем в паре евро/рубль сохраняется высокая волатильность. В ближайшее время высокое предложение валюты останется ключевым драйвером укрепления рубля. Снижающийся индекс доллара также добавляет позитива в отношении рубля. На текущий момент факторов для сильного ослабления позиции рубля не ожидается. Краткосрочный ориентир по паре доллар/рубль: 54,0-58,0.

На нефтяном рынке тоже наблюдается позитив. Сегодня котировки нефти марки Brent прибавляют +1,5% и торгуются около 115 долларов за баррель, постепенно восстанавливаюсь после просадки на прошлой неделе. Факторами поддержки выступают сохраняющийся дефицит на рынке нефти, растущий сезонный спрос на топливо, а также отсутствие на текущий момент четкой позиции Администрации США в отношении планов по увеличению добычи в стране.