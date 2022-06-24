В среду и в четверг глава ФРС Джером Пауэлл выступил перед комитетами Сената и Палаты представителей США в рамках полугодового отчета и ответил на вопросы американских законодателей. На прошлой неделе американский регулятор на фоне роста годовой инфляции в США в мае до 8,6% повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов до диапазона 1,5-1,75% и обновил прогнозы, снизив ожидаемый рост ВВП США в 2022 году с 2,8%, предполагаемых в марте, до 1,7%, в то время как прогнозируемый уровень процентной ставки на конец года вырос до 3,4%.

В среду, отвечая на вопросы членов Банковского комитета Сената, глава ФРС в очередной раз подчеркнул важность возвращения инфляции к целевому уровню в 2% и заверил законодателей в том, что регулятор готов пойти на решительные меры для достижения этой задачи. Господин Пауэлл отметил, что рыночные ожидания уже закладывают будущие повышения ставки регулятором, однако сейчас различные индикаторы инфляции указывают на необходимость ускорения темпов увеличения ставки до долгосрочного нейтрального уровня, после чего регулятор оценит, насколько еще может быть повышена процентная ставка. Позже глава ФРС уточнил, что в настоящий момент долгосрочный нейтральный уровень оценивается в районе 2,5%.

Джером Пауэлл также отметил, что события последних месяцев усложнили положение вещей и не стал исключать сценария, при котором слишком быстрое повышение ставки может привести к рецессии в американской экономике.

На прошлой неделе, по итогам пресс-конференции 15 июня, господин Пауэлл, говоря о последующих действиях регулятора, заявил, что в настоящий момент наиболее вероятными вариантами повышения ставки на заседании в июле представляются повышения на 50 или 75 базисных пунктов. Тем не менее, в среду, отвечая на вопрос о возможности повышения ставки в будущем сразу на 100 базисных пунктов, глава ФРС отметил, что не исключает подобного варианта в случае, если такое повышение будет необходимо.

Выступление Пауэлла в четверг перед комитетом Палаты представителей по большей части охватывало те же вопросы, которые обсуждались днем ранее, однако дискуссия была более эмоциональной и динамичной, возможно из-за большего числа спикеров и меньшего временного отрезка, который выделялся каждому из них.

Господин Пауэлл неоднократно отвечал на вопросы о причинах высокой инфляции, в числе которых были упомянуты последствия пандемии, локдауны в Китае, а также ситуация с ростом цен на сельхозпродукцию и энергоресурсы.

В частности, сравнивая ситуацию в разных регионах, глава ФРС указал, что факторы спроса в большей степени влияют на рост цен в США, нежели в Европе, где одной из основных причин роста цен выступают дорожающие энергоресурсы.

Как в среду, так и в четверг поднималась тема ограниченности монетарных инструментов ФРС в борьбе с ростом цен на продукты питания и топливо.

Несмотря на небольшое снижение в среду, в четверг индекс S&P 500 закончил день ростом на 0,95% до 3795,2 пункта. В целом ястребиная риторика главы ФРС, вероятно, соответствовала ожиданиям рынка. Если говорить об экономических индикаторах, то предварительные значения индексов деловой активности PMI для США от Markit, опубликованные в четверг, сигнализируют о замедлении роста как в производстве (52,4 в июне против 57 в мае), так и в секторе услуг (51,6 в июне против 53,4 в мае), при том, что оба показателя оказались ниже прогнозов.

В условиях, когда монетарные власти ставят себе в качестве приоритета борьбу с инфляцией, вероятное снижение спроса и замедляющаяся на фоне роста ставок экономика могут ограничивать рост американского рынка акций, даже несмотря на его заметное снижение с пиков начала года.

Следующее заседание ФРС состоится 27 июля, а степень жесткости регулятора по его итогам будет зависеть в том числе от июньской динамики потребительской инфляции в США, данные о которой будут опубликованы 13 июля.