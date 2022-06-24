Российская валюта против доллара и евро в течение завершившейся рабочей недели сделала еще один шаг наверх – на новые многолетние максимумы, при этом во второй половине недели она стабилизировалась в узком диапазоне неподалеку от достигнутых пиков.

Таким образом, доллар обновил минимум уже с июня 2015 года (52,8 рубля), а евро — с мая 2015 года (55,01 рубля), соответственно.

Основной сигнал к укреплению рубля по-прежнему приходил от сохраняющегося высоким профицита внешней торговли из-за большого экспорта и сжавшегося импорта. При этом новости от финансовых властей добавляли рублю уверенности.

Внешний фон несколько ухудшился для рубля. Так, рынок «черного золота» сползал со 115 долларов за баррель сорта Brent к минимуму с 19 мая (немного выше 107 долларов). Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК+ сообщило, что альянс будет придерживаться плана по увеличению добычи в августе и увеличит показатель на 648 тысяч баррелей в сутки.

При этом Американский институт нефти (API) подсчитал, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 17 июня выросли на 5,6 миллиона баррелей, хотя ожидалось их снижение на 1,4 миллиона.

В итоге, курс доллара упал за неделю 3,01 рубля до 53,4 рубля, евро — на 2,79 рубля до 56,07 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом снизилась до 6 тысяч против 6,45 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ОПИРАЛСЯ НА НОВОСТИ ОТ ФИНВЛАСТЕЙ…

Рубль начал рабочую неделю ростом против доллара и евро. Участники рынка отыгрывали уверенную позицию ЦБ РФ по поводу необходимости сохранения плавающего курса рубля. В частности, заявления некоторых представителей экономического блока руководства страны по поводу необходимости ослабления рубля до 70-80 за доллар были встречены ясным ответом финансового регулятора о недопустимости возврата к регулированию курса российской валюты.

Так, зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая в понедельник в Госдуме, заявил, что таргетирование курса рубля опасно: покупательная способность резервных валют сейчас нестабильная, что грозит переносом инфляции из стран, к которым рубль будет привязан, в Россию. Он также отметил, что переход к таргетированию курса валюты означал бы отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой привязан курс.

На таком вербальном фоне продолжили действовать уже ставшие традиционными факторы укрепления рубля. Экспортеры реализовывают валютную выручку, которая достаточно объемна в условиях высоких ценовых уровней на сырье. При этом, компании готовились к пику налоговых выплат июня, который в этом месяце приходится на 27 число.

Кроме того, поддержку рублю обеспечивала продажа газа за рубли недружественным европейским странам, а также общее снижение в России интереса вложений в инвалюту на фоне возможных санкционных рисков, а также общего тренда на девалютизацию.

Позитивный фон для курса рубля создавали сообщения о том, что Минфин России планирует в 2023-2024 годах в целях нормализации облигационного рынка проводить заимствования на внутреннем рынке в сокращенном объеме. При этом размещение государственных ценных бумаг в иностранной валюте в 2023-2025 годах с учетом введенных ограничений вообще не планируется.

Также Минфин в лице его главы Антона Силуанова заявил, что будет действовать с оглядкой на политику Банка России, наращивая расходы бюджета в ответ на ужесточение денежно-кредитной и наоборот.

Наконец, Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2028 году на сумму 8,5 миллиарда рублей. Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме, подчеркнуло ведомство.

НО ЗАДУМАЛСЯ ПОСЛЕ СМЯГЧЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Завершение рабочей недели рубль провел в «боковике», чему способствовали очередные действия по смягчению валютных ограничений. В частности, первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин заявил, что планируется распространить требование по репатриации валютной выручки только на тот ее объем, который подлежит обязательной продаже. Если обязательная продажа равна нулю, как это сегодня установлено, то значит, и репатриация осуществляться не должна, пояснил он.

Президент РФ Владимир Путин указом от 22 июня определил новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях. По этому порядку, в частности, иностранные инвесторы смогут получать выплаты по евробондам РФ на рублевые счета, открытые в российских банках, конвертировать эти средства в валюту и без ограничений со стороны российских властей вывести за рубеж, предоставив письменный отказ от всех возможных будущих претензий. Это также играет на ослабление рубля.

Наконец, россиянам разрешено с 17 июня без ограничений зачислять на свои зарубежные счета средства от продажи и погашения иностранных ценных бумаг, сообщил Минфин РФ.

Между тем, первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин заявил, что ЦБ и кабмин РФ продолжают работу по переводу международных расчетов в национальные валюты, торговые расчеты в рублях растут, что также снижает риски навеса валютных продаж от экспорта.

Таким образом, власти, не отказываясь от плавающего курса, стараются стабилизировать его путем валютных послаблений, тем более, что курс доллара, похоже, направляется в район 50 рублей, а спекулянты любят «пробовать на зуб» психологически значимые круглые уровни…