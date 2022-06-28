Рубль во вторник демонстрирует активное укрепление
Рубль во вторник демонстрирует активное укрепление. В результате доллар обновил семилетний минимум, установив его немного ниже 52,6 руб. Евро опускался к 55,6 руб., удержавшись от аналогичного антирекорда. Затем валютные пары резко отскочили, но развить восстановление не удалось.
Мировые рынки акций после утренней просадки возобновили рост. Нефть продолжает активно дорожать, реагируя на новость о планах G7 рассмотреть вариант запрета доставки российской нефти по морю, если цена на ее закупку была не согласована с инициаторами санкций. Таким образом, новые санкционные инициативы, направленные против России, пока играют в пользу рублевых активов, разгоняя сырьевые котировки вверх.
На российском рынке сохраняется дисбаланс спроса и предложения инвалюты, что способствует планомерному укреплению рубля. Пока не наблюдается каких-либо факторов, способных увеличить покупки инвалюты или сократить продажи.
Российский долговой рынок пытается скорректировать ралли последних нескольких недель. На старте торгов индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, в очередной раз обновив пятимесячный максимум, но вскоре сдал позиции, оставаясь в умеренном плюсе.
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