Во вторник мировые площадки продемонстрировали разнонаправленную динамику. И если развивающиеся рынки в большинстве своем смогли показать рост, в результате чего индекс MSCI EM поднялся на 0,3%, то индекс MSCI World, показывающий ситуацию на развитых рынках, упал на 1,5%. Однако и среди развитых рынков не было единой динамики. Так, в Европе к закрытию основные индексы прибавили до 0,9%, а в США, напротив, продажи преобладали, что привело к падению индексов Dow Jones и S&P500 на 1,6% и 2% соответственно. Отметим, что одним из факторов, способствовавших снижению, могла стать публикация статистики по индексу потребительского доверия, которая оказалась хуже ожиданий. Основным же драйвером остаются опасения инвесторов относительно влияния ужесточения денежно-кредитной политики на показатели компаний и ситуацию в экономике. При этом коррекционный рост, продемонстрированный на прошлой неделе, предоставил участникам торгов возможность сократить объемы рисковых активов в портфелях по более привлекательным ценам. В сложившейся ситуации, сохраняются риски возобновления полноценного снижения на мировых рынках и обновления многолетних минимумов, а ближайшей целью для индекса S&P500, на наш взгляд, выступает отметка 3 400 пунктов.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро среды, то их можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют до 1,5%. Фьючерсы на основные американские индексы корректируются после вчерашнего снижения, прибавляя порядка 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,7%, торгуясь в районе 113 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, сегодня выделим выступления глав ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, а также публикацию данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

По итогам вторника индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, отступив в район 2 409 пунктов. Вчера рынок предпринял неудачную попытку выхода выше 2 420 пунктов. Ожидаем, что сегодня он попытается ее повторить. При этом индекс Мосбиржи закрепился выше 2 400 пунктов, что может говорить в пользу достижения верхней границы консолидации в виде сходящегося треугольника, проходящей в районе 2 435 пунктов. В случае ее пробоя будет дан сигнал на полноценное восстановление с целью в районе 2 800 пунктов. При этом до выхода из консолидации говорить о направленном движении нашего рынка преждевременно.

На валютной секции Московской биржи во вторник рубль вновь существенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар снизился на 3%, отступив в район 51,8 рубля, евро упал на 3,1%, до 54,6 рубля. Отметим, что несмотря на прохождение в понедельник пика налоговых выплат, основным валютам так и не удалось перейти к коррекционному росту. Более того, они отступили на новые локальные минимумы. Сказывается слабый спрос на валюты со стороны импортеров и населения, который пока не может скомпенсировать предложение со стороны экспортеров. При этом пара доллар/рубль вышла вниз из консолидации в диапазоне 53-53,8 рубля, в котором провела большую часть предыдущей недели. Это стало сигналом к усилению продаж и может говорить в пользу дальнейшего снижения американской валюты с ближайшей целью в районе 50 рублей.