Выступая на форуме Европейского Центрального Банка, глава ФРС Джером Пауэлл в очередной раз прояснил логику действий регулятора. Федрезерв надеется обеспечить так называемую мягкую посадку экономики посредством уравнивания спроса и предложение на рынке труда. По последним данным, спрос на рабочую силу (сумма занятых и открытых вакансий) превышал количество занятых на 5,5 млн. Для сравнения: в феврале 2020 года этот разрыв равнялся 1,3 млн. Численность занятых в США сократилась из-за того, что часть работоспособных американцев предпочла зарплате доходы от финансовых активов и государственные выплаты. После снятия коронавирусных ограничений в секторе услуг резко повысился спрос на работников. В результате, по словам, Джерома Пауэлла, на каждого безработного приходится две открытых вакансии.

Глава ФРС признал, что повышение ставки — довольно грубый инструмент для контроля роста цен, а воздействие на них через рынок труда влечет за собой ряд серьезных рисков для экономики. Повышенным остается инфляционное давление на стороне предложения, в частности на рынках продовольствия и энергии. Рост зарплат не является главным движущим фактором инфляции, однако его можно контролировать с помощью денежно-кредитной политики. «Мы могли бы проигнорировать краткосрочную инфляцию, списав ее на шок на стороне предложения. Однако мы столкнулись с несколькими шоками подряд, и инфляция остается на высоких уровнях больше года. В таких условиях мы вынуждены действовать», — заявил глава ФРС.

Джером Пауэлл вновь подчеркнул, что действия регулятора будут зависеть от ситуации и поступающих данных.