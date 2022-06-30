В последние месяцы ведется много разговоров об инвестициях в золото: как в золотые слитки, так и в инвестиционные золотые монеты. Сегодня в продолжение темы альтернативных инвестиций разбираем бриллианты в качестве актива для вложения ваших средств. Но прежде, чем купить, необходимо изучить вопрос повнимательнее: что влияет на стоимость камня, какие виды бывают, как формируется цена.

Рассмотрим динамику продаж основных компаний на мировом рынке, добывающих необработанные бриллианты (график 1). Впоследствии они могут самостоятельно обрабатывать камни или направлять их другим организациям на огранку. На выходе получаются одиночные крупные бриллианты (их еще называют «солитеры»), которые представляют инвестиционную ценность. Также они могут отправляться производителям ювелирных изделий, которые создают готовый продукт.

График 1 «Мировые продажи необработанных бриллиантов, включая собственные запасы камней на складе, в млрд долларов США»

На графике в правом крайнем столбце доля каждой добывающей компании указана за 2021 год

После падения предложения на фоне пандемии в 2020 году на рынке необработанных бриллиантов в 2021-м зафиксировано восстановление. Чистая добыча камней в мире выросла на 5 % и достигла 116 млн карат, что все еще на 20% ниже допандемийного уровня 2019 года. На графике 1 мы видим цифру в 137 млн карат в 2021 году, так как учитываются и собственные запасы камней производителей, которые используются ими для своих нужд, на 21 млн карат. Основной прирост добычи приходится на Ботсвану, Канаду, Россию и Южную Африку. Российская алмазодобывающая ГК «АЛРОСА» в 2021 году увеличила добычу на 2.5 млн карат.

Рост добычи и производства «готовых» бриллиантов объясняется увеличением мирового спроса на бриллианты, в частности на рынке свадебных услуг, а также ослаблением пандемийных ограничений. В 2021 году рынок предметов роскоши и ювелирных изделий с бриллиантами продемонстрировал рекордный за десятилетие рост — в 35% и 29% соответственно (см. график 2)

График 2 «Мировые розничные продажи на рынке предметов роскоши и ювелирных изделий с бриллиантами»

Что лучше приобретать: готовые ювелирные изделия или одиночные крупные бриллианты?

Одиночные крупные бриллианты можно приобретать в долгосрочной перспективе. Они не теряют своей инвестиционной привлекательности, признаются экспертами во всем мире. Легко подтвердить подлинность драгоценного камня, и при продаже оценка проходит в упрощенном виде. Оценку делают на основании еженедельного прейскуранта цен Rapaport Price List (RPL) и корректируют в зависимости от конкретного покупателя и продавца. Подлинность камня подтверждается экспертом, который также анализирует характеристики камня (цвет, прозрачность, флуоресценция, наличие вкраплений и другое).

С ювелирными украшениями сложнее. Цена изделия зависит от цен на отдельные камни и другие материалы, из которых оно состоит, а также определяется сложностью работы и тем, в каком количестве изделия будут выпущены. Например, ограниченная серия колье от Van Cleef & Arpels сложна в производстве, поэтому стоит существенно дороже, чем украшения со схожим количеством и качеством камней, но с меньшей сложностью исполнения.

«Солитеры» покупать и продавать несколько проще, так как оценивается только камень, а не добавленная художественная ценность. В тоже время есть уникальные изделия, например, браслет Марии-Антуанетты в количестве двух экземпляров. На такую вещь обязательно найдется коллекционер, который захочет приобрести, поэтому потенциально это также может стать хорошей инвестицией. Продажа уникальных изделий скорее всего займет больше времени по сравнению с продажей одиночных крупных бриллиантов, это надо учитывать.

Большое значение имеет и то, у кого и где вы приобретаете драгоценные камни. Бриллианты известных поставщиков, например, De Beers или АЛРОСА представляют инвестиционную ценность, и их цена будет относительно стабильной. Это же касается и ювелирных изделий от известных брендов: Van Cleef & Arpels / Chopard / Cartier / Graff / Harry Winston и других.

Если инвестор приобретает камень, даже с хорошими характеристиками (>1 карата, с высокой чистотой, прозрачностью, хорошим качеством огранки и т.д.) от малоизвестного бренда из Юго-Восточной Азии или на Гранд Базаре в Стамбуле, дальнейшая перепродажа будет крайне затруднительной, даже с учетом экспертизы, подтверждающей подлинность и качество бриллианта. Дисконт может составлять до половины от теоретической цены камня.