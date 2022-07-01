• Доллар, иена и франк — бенефициары бегства от риска утром в пятницу и по итогам всей недели.

• Индийская рупия обесценилась до нового рекордного минимума к доллару.

Валюты G10

Утром в пятницу, 1 июля, защитные валюты пользовались спросом. Иена была самой сильной валютой Большой десятки. Доллар слабел только против иены, но укреплялся против остальных основных конкурентов. Франк среди валют группы G10 подешевел только против иены и доллара. Очередная волна бегства от риска прокатилась по финансовым рынкам, и USD, JPY и CHF по традиции стали бенефициарами этого процесса. Акции в Европе снижаются на старте пятничных торгов, фьючерсы на американские фондовые индексы были в красной зоне, при этом казначейские облигации дорожали, а их доходность снижалась, что как раз объясняется укрепление иены к доллару.

Доходность 2-летних нот казначейства США на самом деле снижается уже 4-й день подряд. Утром в пятницу показатель снижался на 4 б.п. до 2,898%.

Доходность 10-летних облигаций снизилась на 5 б.п. до 2,961%, здесь также 4 дня кряду снижение. Спред доходностей на участке 2-10 лет составляет 7 б.п. С 10 июня показатель остается в диапазоне от 0 до 10 б.п. Спред на участке 5-30 лет выро до 18 б.п. Еще в середине июня показатель был почти —16 б.п., указывая на инверсию кривой на этом участке. Однако с тех пор спред вырос, вернулся на положительную территорию и сейчас торгуется на уровнях конца мая. На этом участке кривая становится менее плоской, что отражает некоторое улучшение настроений, снижение оценки риска рецессии.

Также отметим, что большинство валют развивающихся рынков дешевело к доллару в пятницу. При этом индийская рупия упала до рекордного за всю историю минимума 79,1187 за доллар. Чтобы попытаться как-то стабилизировать рупию, индийские власти повысили импортную пошлину на золото до 12,5% (страна — второй по величине потребитель золота) и увеличили сборы от экспорта бензина и дизельного топлива. Меры призваны как-то остановить стремительно расширяющийся дефицит счета текущих операций. В принципе, большинство развивающихся рынков сталкиваются с аналогичной проблемой. Власти таких стран стоят перед очень неудобным выбором в тот момент, когда им приходится бороться со стремительно растущей инфляцией и оттоком капитала, обусловленного тем, что ФРС США агрессивно ужесточает денежно-кредитную политику. Выбор между повышением процентных ставок, что может очень негативно сказаться на экономическом росте или даже ввергнуть экономику в рецессию, начать тратить свои резервы или просто уйти с рынка, позволив ему разобраться самостоятельно (не без шоковых обвалов, конечно). Однако все-таки большинство стран выбирают первый вариант. В случае с Индией, где центральный банк в этом году повысил ставку с 4% до 4,9%, дальнейшие возможности ужесточения ДКП выглядят ограниченно, чтобы совсем не остановить экономический рост.

Но вернемся к доллару и бегству от риска. Опубликованные в четверг данные по потребительским расходам и инфляции через индекс расходов на личное потребление укрепили мнение рынка о том, что резкое повышение ставок в США спровоцирует рецессию. Так, потребительские расходы с поправкой на инфляцию сократились в мае на 0,4% м/м, а апрельский показатель был резко пересмотрен с +0,7% м/м до +0,3% м/м. Это первое снижение данного показателя в текущем году. В то же время ценовой индекс расходов на личное потребление — приоритетный для ФРС индикатор инфляции — снизился до 6,3% по сравнению с 6,4% г/г в апреле. При этом базовый дефлятор вырос на 4,7% г/г (прогноз 4,8% г/г, пред. значение 4,9% г/г). Тут у нас наименьшие темпы прироста с ноября. Таким образом, экономика явно замедляется (потребительские расходы — основа экономики США), но и появились признаки стабилизации инфляции. С одной стороны, данные говорят, что США на шаг ближе к рецессии, с другой стороны, они говорят о том, что ФРС может в будущем повышать ставку менее агрессивно.

Фьючерсы на ставку по федеральным фондам по-прежнему с вероятностью 70% предполагают в июле повышение ставки на 75 б.п. Однако денежный рынок уже предполагает, что темпы повышения ставок в ноябре замедлятся до 25 б.п., а в первом квартале 2023 года ФРС прекратит цикл ужесточения. К концу следующего года рынок уже закладывает снижение ставки на 50 б.п. с пикового значения 3,5%. Собственно говоря, на основании такого изменения оценки будущего ставок доллар в четверг оказался под давлением и подешевел против большинства конкурентов.

Тем не менее с начала недели доллар — самая сильная валюта Большой десятки. Иена и франк уступают доллару чисто символически. Это была неделя защитных валют.