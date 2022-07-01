Российская валюта против доллара и евро в течение завершившейся рабочей недели продемонстрировала довольно широкие колебания. Вначале он обновил многолетние максимумы. Однако четыре недели роста сменились отскоком рубля вниз.

Таким образом, доллар обновил на неделе минимум уже с мая 2015 года (50,01 рубля), а евро — с октября 2014 года (52,7 рубля), соответственно.

Укрепление рубля по-прежнему проходило в условиях сохраняющегося высоким профицита внешней торговли из-за большого экспорта и сжавшегося импорта. При этом новости от финансовых властей, обеспокоенных сильным рублем, добавляли волатильности рублю, поскольку давали сигналы к его ослаблению.

Внешний фон также посылал в течение недели противоречивые сигналы, поддерживающие волатильность. Так, рынок "черного золота" сначала подскакивал выше 115 долларов за баррель сорта Brent, однако не смог удержаться на этих уровнях и затем направился в район 110 долларов. Вначале игроки рынка обратили внимание на видео, в котором президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с американским президентом Джо Байденом заявил о том, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти.

При этом минэнерго США зафиксировало на прошлой неделе падение коммерческих запасов нефти в стране (исключая стратегический резерв) — на 2,8 миллиона баррелей (0,7%) до 415,6 миллиона баррелей при прогнозах снижения показателя только на 600 тысяч баррелей. Однако к завершению недели последовала коррекция вниз рынка нефти.

В итоге, курс доллара вырос за неделю 1,1 рубля до 54,5 рубля, евро — на 47 копеек до 56,54 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом повысилась до 6,05 тысячи против 6 тысяч неделей ранее.

РУБЛЬ ОБНОВИЛ МНОГОЛЕТНИЕ МАКСИМУМЫ, СЛУШАЯ ВЕРБАЛЬНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ

Рубль начал рабочую неделю стабилизацией против доллара и евро. Участники рынка проигнорировали сообщения о формальном дефолте России по внешним обязательствам. Минфин России ранее разъяснял, что платежи по суверенным еврооблигациям 20 мая исполнены в полном объеме и в соответствии с эмиссионной документацией, причем в ней неполучение денег инвесторами из-за действий третьих лиц прямо не предусмотрено как событие дефолта.

Дефолтные новости были быстро переварены рынком, и в первой половине недели рубль направился к очередным многолетним максимумам и даже (как мы и ожидали) "попробовал на зубок" психологически значимый уровень 50 рублей против доллара.

Прохождение пика налогового периода июля вызвало отток рублей из финансовой системы, и это добавляло поддержки российской валюте в условиях и так высокопрофицитного платежного баланса.

При этом стабилизации рубля около указанного "круглого уровня" способствовали вербальные интервенции. Так, Министерство финансов РФ заявило, что готово рассмотреть предложения бизнеса по либерализации валютного законодательства.

Кроме того, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что многие предприятия в РФ могут принять решение о сокращении производства, если текущая ситуация с рублем (имеется в виду его укрепление) продлится еще несколько месяцев. Все это давило на рубль.

Однако глава Банка России Эльвира Набиуллина оказывала поддержку ему. ЦБ РФ придерживается политики плавающего курса рубля даже в изменившихся условиях, а попытки достичь того курса, который был прежде, сделают его искусственным, заявила она. При этом управляемый курс рубля приведет к снижению независимости денежно-кредитной политики РФ. Мы, привязываясь к валютам чужих стран, вынуждены будем синхронизировать свою денежно-кредитную политику с политикой стран, к валюте которых мы привязываемся, пояснила она.