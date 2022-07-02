На днях стартовали торги южноафриканским рэндом и армянским драмом на Московской бирже. Интересны ли они для инвестиций?

Появление новых валют на Московской бирже является хорошим фактором, поскольку позволяет инвесторам в определенной степени уйти от инфраструктурных рисков, связанных с ограничениями со стороны европейских стран. Но с покупкой новых валют сопряжены другие возможные риски — низкий уровень ликвидности, небольшой набор альтернатив для дальнейших вложений и ограниченные возможности по снятию наличных купюр.

Новички на Мосбирже — что о них известно?

Южноафриканский рэнд представляет валюту государства ЮАР, которая является наиболее развитой страной Африки. Инвестиции в эту валюту и финансовые инструменты этой страны всегда оценивались инвесторами как высокодоходные, но и высокорискованные на фоне высокого уровня безработицы, постоянных конфликтов на континенте и высокой зависимости от цен на ресурсы.

Армянский драм представляет валюту Армении. ВВП Армении составил 13,9 млрд. долл. в 2021 году и вырос на 5,7%, что является самым высоким показателем роста среди стран ЕАЭС. Также уровень инфляции составляет всего 7,7%, что является самым минимальным значением среди стран ЕАЭС и говорит о грамотной и взвешенной политике Центрального Банка страны. Армянский драм с начала года укрепился к доллару США на 20% на фоне активного развития внешней торговли и притока капитала из России. Дальнейший потенциал его укрепления, с нашей точки зрения, ограничен.

Объемы торгов новыми экзотическим валютами на Мосбирже пока минимальны или отсутствуют совсем. Несмотря на все инфраструктурные риски и комиссии основными валютами торгов остаются американский доллар (больше 50%), на долю евро приходится около 30%, и замыкает тройку юань с долей около 10%. При этом растет интерес россиян к таким валютам, как юань, тенге и лира.

Какие экзотические валюты интересны для инвестиций?

С нашей точки зрения, можно обратить внимание на две валюты.

Во-первых, это китайский юань. Мы наблюдаем рост оборота торгов в этой валюте на Московской бирже. Сейчас ежедневный объем торгов составляет около 20 млрд. руб. против 2 млрд. руб. в феврале.

Китай пока является второй экономикой мира после США по ВВП, но ускоренными темпами догоняет лидера. Страна входит в организацию БРИКС и наращивает взаимный товарооборот с Россией, в том числе и в национальных валютах, что говорит о низких рисках блокировки вложений в эту валюту. В то же время пока юань сложно назвать свободно конвертируемой валютой, его курс определяется действиями правительства КНР. Инструментов для дальнейшего вложения китайской валюты на российском рынке пока немного, хотя банки стали активнее предлагать вклады и другие сберегательные продукты в юанях.

Во-вторых, небольшой интерес представляет казахский тенге (KZT). Текущий объем торгов составляет от 50 до 300 млн. руб. в день. против 10 млн. руб. в феврале этого года. Казахстан является крупнейшей экономикой Центральной Азии. Россия по размеру двустороннего товарооборота (экспорт плюс импорт товаров) является главным партнером Казахстана. Вероятно увеличение расчетов в национальных валютах между двумя странами. Однако, покупку тенге мы рассматривали бы больше не для инвестиционных целей, а для целей ведения внешнеторговой деятельности.

Также мы ожидаем открытия торгов дирхамом ОАЭ, который выглядит наиболее стабильной валютой из представленного списка. Так, котировка к рублю выросла с 13,8 в 2015 до 14,46 руб./дирхам в 2022, на пике достигая отметки в 37,48 руб./дирхам. ОАЭ занимает 29 место в мире по объему ВВП, которое за 2021 год составило 402,9 млрд. долл. Однако инструментов для дальнейшего вложения этой валюты на российском рынке пока не представлено.

Подводя итог, на текущий момент экзотические валюты больше подходят для целей туризма, если нужно выгодно обменять деньги для заграничных поездок, или для ведения внешнеэкономической деятельности. С точки зрения инвестиций на долгосрочную перспективу наиболее интересен юань.