В пятницу, 1 июля, по итогам дня рубль подешевел ко всем основным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 5,93%, до 54,50 руб., евро/рубль — на 5,31%, до 56,54 руб., фунт/рубль — на 3,67%, до 67,80 руб.

Повышенная волатильность на внутреннем валютном рынке наблюдалась с открытия торгов до 12:35 мск. Курс доллара повысился до 54,92 руб. с 51,10 руб. После непродолжительной консолидации на уровне 54,65 руб. продажи рубля продолжились на американской сессии В моменте курс доллара повышался до 55,87 руб.

Есть мнение, что Минфин и ЦБ тестировали новые механизмы валютных интервенций через валюты дружественных стран для ослабления рубля. К примеру, пара юань/рубль повышалась на 13,54% до 9,01 руб. с 7,93 руб. По юаню объем растёт с начала марта. В пятницу по юаню объем достиг исторического максимума в 33 млрд рублей или $609 млн., тогда как торговый объем по доллару за последние три дня возрос до $2,6 млрд. с $1,6 млрд. Учитывая, что по валютам дружественных стран объемы низкие, интервенции могут не сильно повлиять на российскую валюту.

Баррель Brent стоит $111,40. В пятницу покупатели смогли защитить уровень $108, через который проходит трендовая линия. Цена повысилась на 2,12%, до 111,54 руб. Нефтяной рынок оказался под давлением из-за замедления экономики США. Инвесторы опасаются, что Штатам не избежать рецессии и она скажется на спросе на энергоресурсы. Высокие цены на нефть поддерживают рубль, поскольку экспортеры получают больше выручки и продают ее на валютном рынке.

После вербальной интервенции А. Силуанова и резких отскоков от 50 руб. можно предположить, что уровень является «точкой боли» и защищается. После выходного в США рубль может отыграть потери во вторник, поскольку еще нет чёткого механизма по балансировке курса рубля и устранения дисбаланса между спросом и предложением.

Продавцы серьезно отнеслись к озабоченности регуляторов курсом рубля. Если пара доллар/рубль закрепится выше 54,50 руб., то к середине июля вполне может увидеть уровень 56,50 руб. за доллар США в рамках коррекции.