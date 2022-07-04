В пятницу инвесторы продолжали «зализывать раны» после отмены дивидендов Газпрома. Индекс РТС на укрепляющемся рубле просел на —5,09%, индекс МосБиржи показал «нулевую динамику». В лидерах снижения были акции Газпрома, в лидерах роста акции Совкомфлота. Дальнейшая динамика индекса РТС во многом зависит от курса доллара. Доллар стал расти, и этому росту способствует то, что на этой неделе правительство намерено рассмотреть вопросы, влияющие на курс рубля. Сейчас задача правительства остановить укрепление рубля, а его существенный ослабление возможно только в конце года когда начнёт уменьшаться торговый профицит и расти «параллельный импорт». Сильный рубль мешает сырьевой экономике, а перестраивать экономику на новые технологичные рельсы в условия санационных ограничений на импорт технологий поздно. Поезд уже ушел. Кстати, и с существующей экономикой не все понятно. В 2024 запланирован плановый дефицит бюджета и МинФин РФ предложил сократить более 1,6 трлн рублей расходов из бюджета по госпрограммам в 2023-2025 годах. При этом выполнение таких программ как «Развитие транспортной системы», «Научно-технологическое развитие" является необходимым условием для роста экономики. Модернизация дорожной сети, модернизация аэропортов способствуют возникновению новых точек роста в экономике.



Индекс РТС сейчас находится в восходящем канале, нижняя граница которого проходит на 1230 пунктов. Индекс Мосбиржи продолжает пребывать в боковом коридоре с нижней границей 2168. С индексом Мосбиржи не все благополучно. Он перешёл в «зону медведей» и на падении в четверг прошли очень большие объёмы. Следим за развитием ситуации, но планы Запада лишить нашу страну части доходов от экспорта нефти через механизм установления предельных цен на нее будут сдерживать энтузиазм покупателей. Премьер Японии вчера заявил, что механизм, разработанный Японией вместе с западными партнёрами, приведёт к снижению цены за российскую нефть в два раза. С моей точки зрения, механизм установления предельных цен на российскую нефть абсолютно не рабочий и может привести к дисбалансам на мировом рынке нефти. Но до того как это выясниться инвесторам прийдётся поволноваться. Аналитики JPMorgan видят "космический рост нефти" до 380 долларов при наихудшем сокращении добычи в России. При этом мировая экономика будет разрушена и разумеется такие котировки будут недолго.



Фьючерсы на золото на прошлой неделе упали до самого низкого уровня с конца января и потянули вниз котировки российских золотодобывающих акций. Индия, второй по величине потребитель золота в мире, планирует повысить базовую импортную пошлину на золото до 12,5% с 7,5%, что приведёт к падению спроса на ювелирные изделия. При этом на графике золота есть две важные поддержки 1801 и 1783, которые «медведи» пробить не могут. Если поддержка 1883 вниз будет пробита, то начнётся отработка фигуры «голова и плечи», которая хорошо видна на недельном графике. Этот сценарий означает резкое снижение цен на золото.