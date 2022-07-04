В конце недели российский рынок показал волатильную сессию, пытаясь восстановиться после распродаж днем ранее. Акции Газпрома продолжали падать, но другие бумаги, в том числе из нефтегазового сектора, пользовались спросом у инвесторов. Активные покупки прошли в акциях Сургутнефтегаза, Роснефти, Сбербанка, НОВАТЭКа и Интер РАО. Вернулись к росту представители девелопмента во главе с акциями ПИК.

Пятничный фактор мог сдерживать активность покупателей, которые еще не вполне переварили последствия обвала в четверг. Сегодня восстановительный характер торгов может иметь более выраженный характер. Замедление распродаж в Газпроме и оптимизм по другим голубым фишкам дают повод рассматривать позитивные сценарии.

Индекс МосБиржи в конце недели не смог развить полноценный отскок, но поддержка в районе 2170 п. осталась в силе. Подъем выше 2240 п. может сигнализировать о выходе из зоны перепроданности и дать начало новой растущей волне в рамках торгового диапазона мая — июня. Первой целью движения может стать верхняя граница 2450-2500 п.

Парад валют

Российский рубль в пятницу резко развернулся к снижению. Окончание налогового периода, валютные послабления от ЦБ, и возможность интервенций через «дружественные» валюты способствовали развороту тренда укрепления нацвалюты, который длился 4 месяца подряд.

В парах с рублем дорожали почти все валюты. Сильнее всех выглядел китайский юань, прибавивший 9,5%. Казахский тенге прибавил еще больше, около 10,3%, но обороты торгов по нему всего 112 млн руб. против 33 млрд руб. по юаню.

Китайская валюта может стать одним из ключевых инструментов для проведения интервенций Минфина, что стимулирует спрос. Кроме того, это единственная валюта, помимо доллара и евро, по которой есть более-менее высокая ликвидность. Ожидается, что Россия и Китай могут постепенно переводить внешнеторговые операции на расчеты в нацвалютах, что будет еще больше увеличивать ликвидность.

Валютная пара USD/RUB в пятницу протестировала зеркальный уровень сопротивления 56 руб. Краткосрочная цель отскока оказалась отработана, но потенциал для роста еще есть. Фиксация выше 56 руб. откроет возможности для движения к 60 руб.

Долговой рынок корректируется

Индекс гособлигаций RGBI, отражающий динамику корзины из средних и длинных ОФЗ, во второй половине прошлой недели корректировался. Со среды по четверг индикатор снизился на 0,6%. На фоне замедления дезинфляции растут шансы на то, что ЦБ вскоре приостановит цикл снижения ключевой ставки. Это стимулирует участников рынка сокращать позиции по облигациям в пользу инструментов с более высокой доходностью. Часть капитала с долгового рынка может перетечь на рынок акций, что будет поддерживать его капитализацию. Главным образом этот приток может затронуть наиболее ликвидную часть рынка.

Доходности ОФЗ на отрезке от 2 до 6 лет выросли на 15-20 б.п. Премии за риск в корпоративном секторе сокращались чуть сильнее, за исключением High Yield. Высокие доходности сейчас по большей части сосредоточены именно в High Yield, который ассоциируется с повышенными рисками и подходит далеко не всем инвесторам. Отдельные интересные истории можно найти в секторе девелопмента, но и здесь осталось не так много действительно привлекательных бумаг.

Бумаги в фокусе

∙ Газпром (-7%). Бумаги Газпрома в пятницу очень быстро оказались ниже 200 руб. Со второго часа торгов котировки консолидировались в районе 194-197 руб. Обороты торгов сократились с 69 млрд руб. днем ранее до 22 млрд. Судя по технической картине, ситуация стабилизируется, но риски обновления минимумов еще присутствуют. Вероятно, навес со стороны продавцов пока сохраняется, что будет сдерживать отскок.

∙ Сургутнефтегаз (+4,5%). Компания отказалась от моратория на банкротство, что позволяет платить дивиденды. В ходе ГОСА акционеры компании утвердили выплаты в размере 4,73 руб. на одну привилегированную акцию и 0,8 руб. на одну обыкновенную акцию. В целом решение ожидаемое. Оптимизм в обыкновенных акциях при дивидендной доходности чуть более 3% выглядит чрезмерным и может быть связан со спекулятивной активностью.

∙ ФосАгро (-1%). Акционеры компании не приняли решения по дивидендам за 2021 г. в ходе ГОСА. При этом был избран новый совет директоров, который может рассмотреть вопрос о рекомендациях по распределению прибылей на одном из ближайших заседаний.

Отказ от дивидендов нельзя в полной мере назвать неожиданным, поскольку изначальная рекомендация была дана еще в начале февраля. Она предполагала выплату 390 руб. на акцию или 130 руб. на одну ГДР по итогам 2021 г. Есть надежда, что в будущем компания сможет вернуться к регулярным выплатам.

Важные события

∙ В США сегодня выходной по случаю Дня Независимости. Торги акциями на NASDAQ и NYSE проводиться не будут. На CME фьючерсы на индексы будут торговаться до 20:00 МСК, фьючерсы на нефть — до 21:30 МСК.

∙ Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на дивиденды, пройдет в акциях Абрау-Дюрсо, Татнефти (среда); Башнефти, Казаньоргсинтеза, Мосэнерго, НКНХ, НКХП, ОГК-2, Роснефти, ГК Самолет (четверг); МТС и НМТП (пятница).

∙ На этой неделе во вторник решение по процентной ставке примет ЦБ Австралии. В пятницу будет опубликована ежемесячная статистика по рынку труда в США.