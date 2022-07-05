Во вторник, 05 июля, российский рынок продолжил снижение. Индекс Мосбиржи в первой половине дня пробил психологически значимую отметку в 2200 пунктов и торгуется около 2193п. Индекс РТС снижается на —4,6% на фоне укрепления курса рубля до 57,8 по отношению к доллару. Сегодня закрытие по индексу МосБиржи предполагается на уровне 2150-2200 пунктов. Безусловно, главным драйвером снижения рынка является снижение котировок Норникеля на 6%, поскольку эмитент занимает около 9% в индексах, на новостях о возможном объединении с Русалом. Однако, стоит заметить, что сегодня в принципе немного имен, торгующихся в зеленой зоне. Пессимистичное настроение на российском фондовом рынке сохраняется еще с четверга, когда акционеры Газпрома приняли решение не платить дивиденды за 2021 год.

Внешний фон сегодня неоднозначный. Европейские площадки открыли торги в плюсе, но перешли к снижению в рамках —1,0% из-за забастовки норвежских нефтегазовых рабочих, которая усугубила опасения по поводу усиления энергетического кризиса в Европе и сохранения рекордной инфляции. Растущий риск рецессии в регионе поспособствовал уходу евро по отношению к доллару к минимуму 2022 года. Инвесторы обеспокоены, что ЕЦБ может ускорить повышение процентных ставок. Фьючерсы на американские акции вслед за Европой из зоны роста перешли в красную зону после длинных выходных.

Цена на нефть марки Brent консолидировались и находится около 113 долларов за баррель. Дальнейшая динамика «черного золота» будет определяться растущим спросом, при этом опасения по поводу наступления глобальной рецессии должны стать главным сдерживающим фактором роста цен. Краткосрочный ориентир по нефти сорта Brent:110-115 долларов за баррель.

Рубль по отношению к доллару сегодня ослаб на +4,5% и торгуется вблизи 58 руб./$ в ожидании новых действий властей, направленных на нормализацию курса рубля. В ближайшей перспективе ориентир по российской валюте составляет 58-60 руб./$.