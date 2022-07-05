На старте сессии рубль пытался укрепиться, но затем стал быстро дешеветь, обновив трехнедельный минимум к бивалютной корзине. Доллар поднялся выше 60 руб., евро превысил 62 руб.

Каких-либо очевидных драйверов столь резкого ослабления рубля не наблюдается. Скорее всего, предпринятые в последние месяцы меры ЦБ и властей по смягчению валютного контроля постепенно приводят к увеличению спроса на инвалюту и сокращению предложения. Вероятно, этот эффект усиливается благодаря постепенному восстановлению импорта.

Кроме того, инвесторы ожидают, что в том или ином виде появится новое бюджетное правило, в рамках которого возобновятся покупки инвалюты. Это также должно поддержать спрос на нее, окончательно нивелировав рыночный дисбаланс, который в предыдущие месяцы привел к слишком сильному подорожанию рубля. В результате его курс негативно влиял на доходы госбюджета, а также финансовые показатели экспортеров.

Ситуация на мировых рынках после нашего открытия резко ухудшилась: нефтяные цены просели, а развивающиеся валюты существенно подешевели на фоне восходящего импульса доллара. Правда, в последние месяцы рублевые активы слабо реагируют на внешний фон.

Российский долговой рынок сохраняет устойчивую нисходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI сдает позиции пятую сессию подряд, вновь переписав недельный минимум.

Нефть не смогла продолжить рост

В начале дня нефтяные цены совершили рывок вверх, но вскоре откатились от недельных вершин. Еще одна восходящая попытка произошла на старте российской сессии, она также закончилась просадкой, котировки обновили дневные минимумы. Сейчас Brent торгуется в минусе на 1,6% вблизи отметки $111,7.

Поддержку нефтяным ценам оказывает информация о том, что норвежские нефтяники с сегодняшнего дня начинают бастовать в попытках согласовать повышение зарплат для компенсации высокой инфляции. Негативом для всех сырьевых товаров выступает рост доллара и в целом ухудшение ситуации на других рынках, что обусловлено усилением опасений по поводу экономических проблем.