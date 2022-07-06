Российский рубль на Московской бирже с максимумов в конце июня подешевел к доллару более чем на 18% и 5 июля закрылся на уровне 61,15 рубля за доллар. Несмотря на это, рубль по-прежнему остается в числе самых крепких валют — с конца 2021 года российская валюта подорожала относительно доллара более чем на 22%. Здесь, правда, нужно сделать поправку на то, что выросла и волатильность — на мартовском пике курс доллара в моменте превышал 121 руб., что соответствует росту более чем на 62% по отношению к концу 2021 года, а диапазон дневных изменений курса до сих пор остается расширенным. Во вторник рост курса доллара превысил 10%.

Так или иначе, после мартовского снижения российской валюте удалось развернуться и существенно укрепиться. При этом, по крайней мере на время, перестала действовать существовавшая до этого парадигма, в соответствии с которой относительная слабость рубля позволяла российским экспортерам получать больший рублевый доход, повышая их конкурентоспособность за рубежом, а также обеспечивала поступление дополнительных средств в бюджет.

Как правило, экономические явления нельзя поделить на «черные» и «белые», поскольку их взаимосвязи часто дают совершенно разные эффекты, которые иногда бывает непросто предсказать. В этом материале мы попробуем взглянуть на ситуацию в упрощенной форме, не уделяя слишком пристального внимания долгосрочным последствиям, и постараемся оценить плюсы и минусы крепкого рубля в сложившихся условиях для граждан, бизнеса и государства, а также оценить перспективы для российской валюты на более длительном горизонте.

— К положительным моментам (прежде всего для потребителей, но частично и для бизнеса, который использует в своей деятельности зарубежную продукцию) можно отнести снижение цен на импорт. Однако здесь не всё так однозначно. Хотя укрепляющийся рубль способствовал замедлению инфляции, санкции и неопределенность относительно будущих поставок импортных товаров замедлили снижение цен. Вполне вероятно, что дополнительные издержки на доставку отдельных товаров в страну, например электроники, могут привести к росту цен по мере исчерпания существующих запасов, а отсутствие их официального обслуживания внутри страны в условиях ухода ряда компаний из России также отрицательно скажется на потребителях.

— Еще одним плюсом могла бы стать возможность диверсифицировать свои вложения и, пользуясь укреплением рубля, инвестировать сбережения в различные зарубежные активы, включая ценные бумаги и недвижимость. Или же просто приобрести иностранную валюту, защищаясь от возможной волатильности курса в будущем, поскольку вслед за волатильностью часто следует увеличение цен. Однако здесь снова всё не так радужно, как могло показаться на первый взгляд, поскольку уже реализовавшиеся риски, связанные с финансовой инфраструктурой, привели к блокировке ряда зарубежных ценных бумаг, которыми россияне владели через НРД. Хотя лимит на перевод средств за границу был недавно увеличен до $1 млн, риски их инвестирования за рубежом для россиян также возросли. В то же время хранение средств в валютах недружественных стран, включая доллар, теперь сопряжено с повышенными издержками в виде дополнительных комиссий со стороны банков, а инфляция в развитых странах выросла до многолетних максимумов, способствуя обесценению подобных вложений.

К минусам для экономики в связи с укреплением рубля в первую очередь следует отнести ухудшение положения компаний-экспортеров. Хотя повышенные цены на энергоносители частично компенсировали российским экспортерам потери от изменения валютного курса, ряд компаний, в том числе за пределами энергетического сектора, столкнулись с необходимостью искать новые рынки для своей продукции в связи с введенными санкциями. Переориентация на другие рынки требует дополнительных издержек и часто подразумевает дисконт, а сокращение объемов выпуска продукции снижает рентабельность производств, поскольку фиксированные издержки теперь распространяются на меньший объем выпуска. При этом неопределенность с курсом отрицательно сказывается также и на инвестициях, поскольку рентабельность вложений с учетом этих и других рисков часто оказывается отрицательной.

Снижение наполняемости бюджета за счет сокращения налоговых поступлений от экспортных компаний также является проблемой. Особенно это актуально тогда, когда возможность государства в поиске иных источников финансирования бюджетных расходов (например, размещение облигаций) ограничена, а сами эти расходы требуется увеличивать для поддержания экономики, которая по итогам года, по прогнозу ЦБ, может снизиться более чем на 8%.

Еще одной проблемой, которая снова связана с инвестициями, является отсутствие стимулов развивать внутреннее производство пока конкурентоспособность зарубежной продукции за счет сильного рубля остается слишком высокой, пусть с ее доставкой и могут возникнуть определенные сложности.

На прошлой неделе свои опасения относительно эффекта от сильного рубля высказывали в том числе представители правительства, а глава Минфина Антон Силуанов заявил о возможности проведения валютных интервенций с использованием валют дружественных стран для того, чтобы повлиять на курс. Заметное ослабление рубля может быть признаком того, что какие-то решения в этом направлении могут быть приняты уже в ближайшее время. Помимо ожиданий действия властей на вчерашнюю динамику курса оказывали влияние и другие факторы, такие как, например, снижение нефтяных котировок — цена сентябрьского фьючерса на Brent на бирже ICE снижалась во вторник в течение дня, а по его итогам потеряла более 9%.

Несмотря на обозначенную обеспокоенность укреплением рубля, быстрый возврат к старой парадигме в полной мере вряд ли осуществим, поскольку Россия ограничена в выборе инструментов для валютных накоплений (инструменты в долларах, евро и валютах некоторых других развитых стран недоступны для этих целей после блокировки резервов ЦБ, а слишком сильная концентрация в юане приведет к увеличению рисков). При этом восстановление импорта в РФ, необходимое для поддержания баланса спроса и предложения на валютном рынке, происходит достаточно медленно. Хотя Федеральная таможенная служба перестала публиковать официальную статистику по экспорту и импорту, глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце июня заявлял, что импорт отошел от минимумов (минус 50% относительно уровней января и февраля), однако по-прежнему остается низким — минус 40%.

Еще одним аргументом против резкого ослабления рубля выступает то, что это ограничит возможности ЦБ в обеспечении доступности заимствований для предприятий, необходимые им для адаптации к меняющимся условиям и поддержания объема предложения. Помехой может выступить вероятное возобновление роста инфляции, которое снизит возможности по смягчению денежно-кредитной политики.

Поэтому, несмотря на заметное ослабление рубля 5 июля, для возвращения курса к приемлемому для правительства диапазону в 70-80 рублей за доллар, который еще в июне озвучил вице-премьер РФ Андрей Белоусов, может потребоваться какое-то время. Возможно, это займет недели или месяцы. Ускорению процесса может поспособствовать снижение рыночных ожиданий относительно роста мировой экономики, которое способно оказать негативное влияние на цены энергоресурсов, что отрицательно скажется на экспортных доходах российских компаний. На более длительном горизонте, ввиду озвученных выше причин, реалистичных альтернатив ослаблению рубля, на наш взгляд, не наблюдается.