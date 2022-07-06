Ждем просадку доллара с последующим ростом
По сравнению с началом марта рубль укрепился к доллару более чем в 2 раза. Причинами столь сильного укрепления рубля являлись ограничения на движение капитала, введенные ЦБ и Минфином, куда вошли обязательства по продаже экспортной выручки, лимиты на снятие наличной валюты в банках, запрет на продажу ценных бумаг нерезидентов и пр.
Курс 50-55 рублей за доллар, который мы наблюдали в конце июня из-за значительного усиления платёжного баланса, в долгосрочном плане представляет проблему для российской экономики, потому что реальный эффективный курс на 40% крепче, чем за последние пять лет. Это создаёт серьезный вызов внутреннему производителю, который по мере восстановления импорта будет значительно ощущать давление конкурентов и проигрывать на внешнем рынке.
Уже сейчас очевидно, что период ослабления режима валютного контроля в РФ заканчивается. Указом президента от 5 июля 2022 года окончательно зафиксирована норма, по которой объемы репатриации валютной выручки в Россию определяются нормой обязательной продажи, устанавливаемой правительственной комиссией, таким образом Минфину и ЦБ разрешили не только облегчать, но и ограничивать валютные платежи резидентов.
Технически, это равнозначно отмене репатриации — до тех пор, пока норма продажи, сейчас равная нулю, не изменится. Указ также даёт комиссии право ограничивать переводы валюты за пределы РФ и окончательно запрещает экспорт дивидендов российских компаний резидентами.
Возможно, это часть новых мер Правительства на будущие месяцы по закреплению универсального механизма режима валютного контроля и курсообразования рубля, дискуссии о которых ведутся уже продолжительное время.
Что касается технического анализа пары рубль-доллар, то сейчас цена торгуется в диапазоне 62 — 64 рубля, поэтому от данного эшелона в ближайшие дни допускаю коррекцию в цене на уровень 58 — 59 рублей, а затем новый виток роста. Но важно помнить, что среднесрочные цели пары рубль-доллар находятся в диапазоне 85 — 90 рублей.
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