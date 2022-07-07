В среду мировые площадки продемонстрировали разнонаправленную динамику. И если развивающиеся рынки находились под давлением, то на развитых преобладали покупки. Так, в Европе ведущие индексы прибавили в пределах 2%, отыграв большую часть потерь вторника, а в Штатах по итогам дня индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,4% соответственно. При этом в ходе сессии, на фоне поддержки со стороны хороших данных по индексу деловой активности в секторе услуг США, американские площадки демонстрировали более уверенный подъем. Однако публикация протоколов последнего заседания ФРС способствовала активизации продаж и компенсации части роста. Инвесторы опасаются, что американскому регулятору на заседании в конце июля придется пойти на повышение ставки на 75 б.п. и до конца года продолжить активное ужесточение денежно-кредитной политики, что негативно для экономики США и показателей компании. Это способствует сокращению инвесторами объемов рисковых активов в портфелях и замещению их защитными инструментами. Отметим, что в пятницу будут опубликованы данные по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях в Штатах. В случае выхода хорошей статистики возможна активизация продаж в рисковых активах — сильный рынок труда дает больше возможностей американскому регулятору по повышению ставки.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро четверга, то их можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 2,1%. Фьючерсы на основные американские индексы подтягиваются на 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается перейти к восстановлению после двух дней снижения, прибавляя 0,1% и торгуясь в районе 100,8 доллара за баррель. Из макроэкономических событий сегодня выделим публикацию отчета ADP о занятости в США, данных по заявкам на пособие по безработице и запасам нефти в Штатах, а также выступления представителей американского регулятора.

В среду индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, закончив день в районе 2 222 пунктов. При этом в ходе сессии он поднимался выше 2 250 пунктов, однако не смог удержать позиции над этой отметкой — давление на наши акции оказало снижение цен на нефть. Сегодня преобладание продаж в российских акциях может сохраниться, что приведет к отступлению рынка ниже 2 200 пунктов. Отметим, что в случае дальнейшего снижения рынка и ухода индекса Мосбиржи ниже апрельских минимумов, установленных в районе 2 170 пунктов, будет дан сигнал на продолжение реализации негативного сценария, целью которого выступает район 1950 пунктов.

На валютной секции Московской биржи по итогам среды рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар вырос на 3,6%, поднявшись до 63,4 рубля, евро подтянулся на 1,8%, до 64,8 рубля. Сегодня, после попыток продолжения роста основных мировых валют на открытии, в ходе сессии ожидаем перехода рубля к восстановлению. Отметим, что прошедший подъем доллара и евро не подкреплен фундаментальными факторами. Предложение со стороны экспортеров продолжает оставаться повышенным, а спрос со стороны импортеров и населения низким, что создает навес предложения иностранной валюты на рынке и должно способствовать укреплению национальной валюты. Несмотря на это пара доллар/рубль смогла подняться выше 60 рублей. Аналогичный коррекционный рост наблюдался в конце мая после прохождения пика налоговых выплат, однако в дальнейшем рубль вновь перешел к укреплению и смог обновить многолетние максимумы. В текущий момент нельзя исключать возможности повторения подобного сценария. Приближение пика налоговых выплат, который приходится на 25 июля, будет способствовать активизации продаж иностранной валюты со стороны экспортеров, что поддержит рубль.