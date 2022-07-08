Американская экономика создала в июне 372 тыс. рабочих мест, сообщило в пятницу, 8 июля, Минтруда США. Показатель превысил ожидания рынка, консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg экономистов подразумевал рост занятости вне сельского хозяйства на 265 тыс. рабочих мест. При этом данные за май были совсем незначительно пересмотрены в сторону понижения с +390 до +384 тыс. рабочих мест. Уровень безработицы, как и ожидалось, не изменился, остался на уровне 3,6%. Средняя почасовая зарплата выросла в соответствии с прогнозом на 0,3% к маю и на 5,1% к июню прошлого года. Здесь рост в базисе год к году незначительно превзошел прогнозы (+5% г/г), однако майский показатель был повышен с +5,2% г/г до +5,3% г/г.



Опубликованный отчет подтвердил, что рынок труда в США продолжает выглядеть сильным, позволяя ФРС сохранять агрессивный подход к повышению ставок и установлению контроля над инфляцией. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам с вероятностью 73% подразумевают повышение ставки в июле на 75 б.п. При этом пик ставок ожидается в первом квартале на уровне 3,6% (в начале недели было 3,4%). К концу 2023 года ставка подразумевается на уровне 3% (в начале недели ожидания подразумевали 2,8%). В качестве реакции на более агрессивную переоценку рынком цикла доходности 2-летних нот Казначейства ША выросли на 7,4 б.п. до 3,09%, а доходности 10-летних облигаций выросли на 5,6 б.п. до 3,05%. Спред на участке кривой 2-10 лет остается отрицательным, сообщая об инверсии и рисках рецессии на горизонте 12 месяцев.



Доллар укрепился в пятницу против всех валют Большой десятки, кроме шведской кроны. С начала недели доллар подорожал против всех конкурентов из G10, за исключением австралийского доллара.



Рост зарплат в США с поправкой на инфляцию демонстрирует сокращение с апреля 2021 года. Поскольку потребительская инфляция в США до конца года будет не ниже 7% г/г, снижение покупательной способности американского населения должно наблюдаться и дальше.



Несмотря на то что июньская занятость оказалась выше прогнозных оценок, чем ближе мы подходим к допандемическому уровню занятости, тем труднее работодателям будет нанимать новых сотрудников. В секторах, которые наиболее чувствительны к процентным ставкам, рост занятости, скорее всего, будет продолжать замедляться. Переход в потребительских настроениях от покупки товаров в сторону покупки услуг будет отражаться на занятости в розничной торговле и транспортном секторе.



По итогам отчета можем отметить, что факторов в пользу агрессивных действий ФРС стало больше, но они уже во многом учтены рынком. При этом вероятность рецессии к концу 2023 года выросла. При этом мы технически видим сложившиеся условия для коррекции по индексу доллара с потенциалом возвращения в диапазон 106-105 пунктов.