Российская валюта против доллара и евро в течение рабочей недели нарисовала "подкову" в сильно расширившемся диапазоне: до 10,5 рубля по доллару и до 10 рублей по евро.

При этом доллар и евро обновили максимумы с 30 мая: 64,95 рубля и 66,65 рубля, соответственно.

Основной сигнал к ослаблению рубля пришел от словесных интервенций представителей правительства, сигнализирующих о нежелательности крепкого рубля. Появились опасения, что начались и непосредственные валютные интервенции. Впрочем, все эти факторы довольно быстро сошли на нет.

Внешний фон несколько ухудшился для рубля, поскольку рынок "черного золота" вошел в зону сильной турбулентности. Сначала он обвалился с уровней чуть выше 110 долларов за баррель сорта Brent до 98,5 доллара — минимума с апреля. После этого нефть отскочила и пытается стабилизироваться около 105 долларов. Игроки рынка оценивают перспективы замедления мирового спроса на углеводородное топливо в условиях обостряющихся коронавирусных рисков и на фоне тенденции к ужесточению денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира.

В целом, курс доллара вырос за неделю на 6,42 рубля до 60,92 рубля, евро — на 5,81 рубля до 62,35 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом составила около 6,55 тысячи.

РУБЛЬ ПОШЕЛ ВНИЗ ЗА НЕФТЬЮ

Рубль начал рабочую неделю попытками стабилизации против доллара и евро. Сохраняющаяся дорогой нефть удерживала рубль от падения, обозначившегося в конце предыдущей недели. При этом игроки рынка продолжили оценивать перспективы возможных валютных интервенций в рамках нового разрабатываемого сейчас бюджетного правила.

Однако провал во вторник рынка «черного золота» на 10%, затем опускавший нефтяные котировки ниже психологически значимого уровня 100 долларов за баррель марки Brent, стал триггером для курса рубля, который провалился вниз.

Разворот курса российской валюты вниз проходил на фоне совокупности сразу нескольких причин. Это и локальный рост спроса на инвалюту в условиях согласования механизма параллельного импорта, и сокращение поступлений валютной экспортной выручки, и прошедшие ранее вербальные интервенции высокопоставленных чиновников, спровоцировавшие слухи о начале покупок в резерв юаня правительством РФ. Дополнительное давление на рубль оказало расширение Центробанком допустимого лимита переводов за рубеж резидентами сразу до 1 миллиона долларов.

Наконец, повышенный спрос на инвалюту мог быть среди прочего спровоцирован выплатой в рублях на неделе ВЭБом купонного дохода (30,1 миллиона долларов) и суммы основного долга (1 миллиард долларов). Банки, получив рубли, могли активизировать покупку инвалюты для балансировки своих валютных позиций, поскольку погашались еврооблигации, изначально номинированные в долларах.

При этом игроки рынка обратили внимание на оценки Минфина о том, что объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за июнь 2022 года упал на 1,7 триллиона рублей до 10,774 триллиона, но в долларах — вырос на 12,896 миллиарда, до 210,621 миллиарда.

В итоге в среду утром доллар и евро обновили максимумы с 30 мая — 64,95 рубля и 66,65 рубля соответственно. При этом доллар максимально подскакивал за торговые сессии с пятницы по среду включительно на 13,5 рубля, евро — на 12,96 рубля — до указанных выше уровней. Пришла пора спекулянтам зафиксировать прибыль.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел как раз в такой фиксации, обусловившей коррекцию вниз курса российской валюты.

После того, как рынок отыграл обозначившиеся риски, все опять вспомнили про фундаментальные факторы.

Так, фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета РФ в июне оказался выше оценки Минфина на 138,9 миллиарда рублей, оценило ведомство. Минфин прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на июнь в размере 392,9 миллиарда рублей.

В июле ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 259,1 миллиарда рублей.

Совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов, которые Минфин, согласно бюджетному правилу, должен был бы направлять на покупку золота и валюты, составляет 398 миллиардов рублей.

То есть торговый профицит остается очень высоким, и без снятия валютных ограничений вернуть курс в район 75-80 рублей за доллар, как хочет правительство, будет сложно. В этой связи обнадеживающим для рублевых «медведей» выглядит разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями российским компаниям до 1 сентября текущего года досрочно погашать кредиты в валюте, выданные иностранными банками, при условии, что выплата составит не менее 20% от суммы долга.

Поэтому курс, скорее всего, пока удержится выше 60 рублей за доллар, хотя и будет иметь тенденцию к сползанию вниз.