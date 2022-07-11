На предстоящей неделе можно выделить основной фактор, который определить настроения на мировых рынках. Им станут данные по инфляции в США, которые будут опубликованы в среду 13 июля. Согласно консенсус-прогнозу, участники торгов ожидают дальнейшего роста инфляции в Штатах с 8,6% г/г в мае до 8,8% г/г в июне. В случае если данное предположение подтвердится, рынки могут оказаться под существенным давлением продаж. Это даст повод инвесторам пересмотреть ожидания относительно траектории ставки в США в сторону более активного ее подъема в этом году, что негативно для рисковых активов.

Рынки на текущий момент уже закладывают подъем ставки на 75 б.п. на заседании ФРС, которое состоится в конце июля, с последующим снижением темпов ее роста. Однако дальнейший рост инфляции может привести к пересмотру ожиданий относительно сентябрьского заседания — участники торгов начнут закладывать еще один подъем ставки американским регулятором на 75 б.п. Дополнительным фактором здесь выступят пятничные данные по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях — сильный рынок труда дает ФРС больше возможностей для ужесточения денежно-кредитной политики.

Рост вероятности более активного подъема ставок заставит инвесторов пересмотреть ожидания относительно негативного влияния ДКП на экономику США и, соответственно, мировую, закладывая более высокую вероятность рецессии в Штатах, а также показатели компании, делая акцент на те из них, что имеют высокий уровень долга. Это будет способствовать сокращению объема рисковых активов в портфелях и их замещению защитными инструментами.

Также из макроэкономической статистики на предстоящей неделе выделим публикацию индекса экономических настроений в Германии, объема производства в обрабатывающей промышленности в Великобритании, данных по ВВП за 2 кв. и объему промышленного производства в Китае. Кроме инфляции, в США инвесторы обратят внимание на статистику по розничным продажам.

Если же говорить о настроениях на мировых рынках на утро понедельника, то их можно охарактеризовать как негативные. Так, в Азии ведущие площадки отступают в пределах 1,5%. Исключение составляет рынок Японии, растущий на 1,2%. Фьючерсы на основные американские индексы теряют до 0,6%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1%, торгуясь в районе 106 долларов за баррель.

В пятницу индекс Мосбиржи снизился на 0,2%, закончив день в районе 2 223 пунктов. Фактически, на протяжении последних шести сессии он находится в консолидации в диапазоне 2 200 — 2 250 пунктов. Выход из данной консолидации может дать направление дальнейшему движению рынка. Так, пробой ее верхней границы будет способствовать краткосрочному восстановлению рынка с целями в районе 2 280 — 2 300 пунктов. В случае же ухода под нижнюю границу данного коридора активизируется сценарий снижения с целью в районе 1 950 пунктов. При этом сегодня ожидаем попытку нашего рынка подняться к верхней границе данного коридора и протестировать ее.

На валютной секции Московской биржи в пятницу рубль продолжил восстановление. Так, по итогам торгов доллар снизился на 1,7%, закончив неделю ниже 61 рубля, евро потерял 2%, отступив до 62,4 рубля. На текущей неделе национальная валюта может попытаться продолжить волну роста. Способствовать этому будет постепенный рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые начнут подготовку в пику налоговых выплат, приходящемуся на 25 июля. При этом ближайшей целью снижения для пары доллар/рубль может стать отметка 59 рублей. Отметим, что пока американская валюта повторяет сценарий мая-июня, когда, после прохождения майского пика налоговых выплат, доллар резко вырос, после чего перешел к снижению и в ходе июня обновил многолетние минимумы.