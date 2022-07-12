На открытии рубль укрепился, обновив недельный максимум, но быстро сдал позиции. Нисходящий импульс также не получил развития, российская валюта возобновила активное укрепление, в результате чего доллар упал к 57,8 руб.

При этом евро на Мосбирже стоит дешевле доллара. В то же время на мировом рынке пара EUR/USD лишь вплотную приближалась к уровню 1,000 впервые с конца 2002 г. У нас уже давно курс доллара к евро ниже, чем на глобальных площадках. Это объясняется угрозой валютных ограничений из-за возможных новых санкций. В результате существуют большие риски для осуществления межрыночного арбитража, который ранее быстро приводил в соответствие стоимость одних и тех же активов на разных рынках, в том числе валютных пар.

Снижение евро на мировом рынке вызвано экономическими проблемами Евросоюза, которые усугубились из-за ухудшения геополитической обстановки, связанного с Украиной. Это вызвало энергетический кризис в ЕС, оказывающий давление на экономический рост, потребительскую и деловую активность.

Ранее европейская экономика долгое время демонстрировала более слабые темпы роста, чем американская. Для ее стимулирования ЕЦБ "напечатал" в относительном значении намного больше денег, чем ФРС. В результате баланс ЕЦБ достиг 80% ВВП ЕС, в то время, как баланс ФРС составляет около 36% ВВП США. Избыточная ликвидность оказывает давление на курс любой валюты.

Кроме того, для борьбы с высокой инфляцией ФРС приступила к ужесточению монетарной политики, в том числе к сокращению своего баланса, изымая лишнюю ликвидность из финансово-экономической системы. Инфляция в Европе также находится на многолетних максимумах, но ЕЦБ трудно осуществлять аналогичный процесс из-за экономических проблем. Отставание ЕЦБ от ФРС в деле ужесточения монетарной политики приводит к увеличению дифференциала (разницы) процентных ставок между ЕС и США. Это способствует снижению курса евро к доллару, поскольку ставки в ЕС ниже, чем в США. То есть в долларовые активы вкладываться выгоднее, чем в те, что номинированы в евро. Поэтому инвесторы массово перекладываются из доллара в евро.

Российский долговой рынок сохраняет умеренно нисходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI снижается вторую сессию подряд. Пока это движение не выходит за рамки коррекции восходящего импульса, который стартовал в прошлую среду от трехнедельного минимума.