В среду в фокусе рынка данные по инфляции в США за июнь. По прогнозам CPI вырастет до 8,8% г/г, что станет новым максимумом с 1981 года.

ФРС на фоне таких цифр, согласно рынку фьючерсов на ставку по федеральным фондам, повысит ставку в июле снова на 75 б.п. Однако такое решение уже учтено в котировках доллара. Более того, в середине июля июньские цифры по инфляции являются запаздывающим индикатором. Если в июне львиную долю в рост ценового давления заложили высокие розничные цены на бензин, то в июле цены на нефть снизились на 13%, а цены на бензин в США снизились к июню примерно на 5% с учетом сезонных колебаний. Некоторые участники рынка могут начать делать ставку на то, что инфляция в США достигла пика. На таких ожиданиях мы можем увидеть коррекцию по доллару, даже если сегодняшние фактические цифры совпадут с высокими прогнозами.

Однако мы считаем, что такое мнение будет ошибочным. Аренда жилья может продолжить рост, а ее доля в индексе потребительских цен составляет около одной трети. При этом статистика по ценам производителей намекает на то, что в августе или в сентябре CPI может превзойти июльские цифры. При таком раскладе ФРС может в октябре и даже в ноябре повысить ставки с шагом в 50 б.п. на каждом заседании. Это будет оказывать поддержку доллару.