Мнение о том, что инфляция в США в июне достигла пика, будет ошибочным
В среду в фокусе рынка данные по инфляции в США за июнь. По прогнозам CPI вырастет до 8,8% г/г, что станет новым максимумом с 1981 года.
ФРС на фоне таких цифр, согласно рынку фьючерсов на ставку по федеральным фондам, повысит ставку в июле снова на 75 б.п. Однако такое решение уже учтено в котировках доллара. Более того, в середине июля июньские цифры по инфляции являются запаздывающим индикатором. Если в июне львиную долю в рост ценового давления заложили высокие розничные цены на бензин, то в июле цены на нефть снизились на 13%, а цены на бензин в США снизились к июню примерно на 5% с учетом сезонных колебаний. Некоторые участники рынка могут начать делать ставку на то, что инфляция в США достигла пика. На таких ожиданиях мы можем увидеть коррекцию по доллару, даже если сегодняшние фактические цифры совпадут с высокими прогнозами.
Однако мы считаем, что такое мнение будет ошибочным. Аренда жилья может продолжить рост, а ее доля в индексе потребительских цен составляет около одной трети. При этом статистика по ценам производителей намекает на то, что в августе или в сентябре CPI может превзойти июльские цифры. При таком раскладе ФРС может в октябре и даже в ноябре повысить ставки с шагом в 50 б.п. на каждом заседании. Это будет оказывать поддержку доллару.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20220713/837467345.html